「大暑」是二十四節氣中最炎熱的節氣，通常落在每年7月22日或23日。



此時陽光最為猛烈，氣溫高、濕氣重，是全年最容易出現高溫警報的時候。

二十四節氣．大暑｜愈熱愈旺！「4生肖、7姓氏」將一路旺到鬼門開（01製圖）

大暑7個姓氏有偏財！快來看看有你嗎？（點圖放大閱讀）：

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今年「大暑」落在7月22日，小孟老師星座塔羅牌之清水孟分享，民間有「大暑熱不透，大水風颱到」的說法，古人認為，「大暑」如果不夠熱，颱風大雨就會不斷，如果「大暑」越熱，收成也會越好。

老師也說有4個生肖、7個姓氏，從「大暑」開始會一路旺到鬼門開，快看看有你嗎？

4個生肖有好運

鼠／貴人運

職場上有好運，職場貴人運增強，工作業績會很好，魅力驚人，主管同事都喜歡你。

猴／財運

財運方面很好運，投資理財都有斬獲，「大暑」越熱會越旺財。

羊／健康運

健康會有好運，過去有病痛、身體不舒服都可以消除，更加平安。

龍／愛情運

感情運不錯，有伴侶的人會甜蜜蜜，單身的人可以多參加聚會活動，有望認識好對象。

7個姓氏有偏財

小孟老師指出，孫、馬、余、趙、王、董、林這段期間有偏財運，建議好好把握。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

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