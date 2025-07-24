「開冷氣吃這食物」3閏密昏迷送院　醫生：差1分鐘10萬腦細胞壞死

密閉空間千萬別炭烤！



大陸浙江台州3名閨密相約在其中一人家中吃烤魚，由於天氣炎熱順手開了冷氣，不料4個小時後，陸續被「放倒」昏迷送醫，醫生告知再晚1分鐘，腦細胞就會永久壞死10萬個。

浙江台州3名閨密在家中開冷氣吃烤魚，導致一氧化碳中毒昏迷送院。（示意圖，AI生成）

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據《瀟湘晨報》報導，近日，臨海市第二人民醫院急診科接診3名昏迷患者，據其中一名患者的孩子果果（化名）描述，幾個小時前，媽媽和阿姨們在客廳開著冷氣吃炭火烤魚：

冷氣冷風吹著，炭盆裡的火星劈啪響，當兩位阿姨突然暈倒時，媽媽也暈倒了。

家人發現後急忙將3人送醫搶救。

報導指出，3人驗血報告上的碳氧血紅蛋白數值均大於35%，最高的一位達39.4%（正常數值應低於3%，高於40%即考慮重度中毒），結合家屬描述的「冷氣房+炭火」場景，醫生判斷是一氧化碳中毒性腦病。

醫生隨即深夜為急診搶救患者開起高壓氧艙治療，經過2次高壓氧治療，3人血液裡的碳氧血紅蛋白終於降至正常，事後醫生向家屬表示：

晚1分鐘，腦細胞就會永久壞死10萬個。

據悉這已是浙江本月第3起「冷氣+炭火」組合造成的中毒事件。醫生提醒，別在密閉空間使用明火，不論是炭火燒烤、酒精爐火鍋或是瓦斯爐，只要涉及燃燒，就必須保證通風：

哪怕開著空調，也要留條窗縫，或者定期開門換氣。

另外，一旦出現頭暈、噁心、乏力、意識模糊等症狀，別以為只是中暑或吃壞肚子，尤其是多人同時出現類似情況，第一時間要開窗通風，並撥打醫療救助電話。

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