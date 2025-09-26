泰國殺妻斂財案｜夫家索3千萬才肯離婚　家婆：錢勾引我兒子犯罪

2019年，懷孕3個月的王暖暖在泰國烏汶帕登國家公園遊玩時，被丈夫俞某冬推落34米高的懸崖，幸被遊客發現才救回一命，事件更被改編成電影《消失的她》。2023年，王暖暖的丈夫在該案三審被判處有期徒刑33年零4個月。



而案發6年後，雙方離婚案將於周五（26日）開庭審理。王暖暖在庭審時表示自己一直在哭，「睫毛都掉了，希望這是他(把她推下懸崖的丈夫) 最後一次傷害我」。她也透露，俞某冬及家屬多次要求王暖暖支付3000萬元（人民幣，下同）才同意離婚，聲稱用於「精神損失費」及「減刑運作」，俞母則曾放話：「不給錢就拖死你」、。



另外，俞某冬母親多次指責王暖暖：「罪在於你太有錢了，你的錢勾引我兒子犯罪，你應該去坐牢、去死」。她將兒子謀殺未遂的罪行歸咎於王暖暖的財富，拒絕道歉，甚至要求王暖暖為俞某冬的犯罪行為負責。更荒謬的是，其母曾在法庭作偽證，謊稱「王暖暖是因頭暈自己墜崖」。



泰國殺妻斂財案中，墮崖孕婦王暖暖透露與丈夫至今仍未離婚，男方更向她索賠3000萬精神損失費。（影片截圖）

據了解，王暖暖現在有了自己的小孩，她並未透露孩子生父是誰，但她在開庭前表示，這段婚姻關係導致她的孩子長期處於「黑戶」狀態。若按正常程序落戶，孩子須落在服刑父親俞某冬名下，這將影響孩子未來的考公資格等前途。

雙方離婚案將於周五在南京市秦淮區法院開庭審理，被告俞某將通過視像出庭。王暖暖的代理律師曾表示，俞某在境外服刑，泰國監獄無法將他放回國開庭，而國內的法官也不可能去泰國開庭。

而有關部門通過協調，終於把問題解決。對於離婚，王暖暖曾公開稱，這段名存實亡的婚姻，已經影響到正常生活。她的訴求是離婚和對方淨身出戶。

案件回顧：

王暖暖是江蘇南京人，2015年辭工隻身到曼谷生活。2017年，她在泰國曼谷一聚會上認識俞某冬，之後被對方瘋狂追求，他們很快步入了婚姻殿堂。

但這一切都是俞某冬的蓄謀。他聽聞王暖暖在泰國做生意，資產多且單身，於是策劃了二人在聚會上邂逅。婚後，俞某冬一改之前偽裝的「好好先生」形象，更經常賭博且欠有外債。

為維繫家庭，王暖暖不斷幫丈夫償還賭債。2019年3月，王暖暖剛懷孕，俞某冬再次表示欠下200萬賭債，她只同意幫忙償還一半。不久後，俞某冬幫王暖暖購買一份保險，受益人是他。

泰國殺妻斂財｜孕婦遭推落崖1年後自述痛苦經歷：仿如從地獄回來

2019年6月9日，俞某冬帶王暖暖去烏汶帕登國家公園看日出。時至今日，王暖暖仍清楚記得丈夫從背後環抱着她，在耳邊輕聲說道「你去死吧」，然後將她推下懸崖，幸被一位迷路的遊客發現才得以生還。

當時，王暖暖全身有17處骨折，眼睛險失明。雖然墮崖後能保住胎兒，但因為用藥治療令胎兒發育異常，最終在懷孕5個半月時引產。經過3年多的醫療康復和手術，去年3月，王暖暖終於可以站立行走。

泰國殺妻斂財｜墮崖孕婦至今無法離婚：被無形的枷鎖困住只能忍受

2023年6月，該案三審宣判，泰國最高法院審理認為，被告人構成蓄意殺人未遂，應當判處無期徒刑，但鑒於被告人在庭審過程中配合法庭調查，予以減輕處罰，最終判處被告人俞某冬有期徒刑33年零4個月。

泰國殺妻斂財案｜墮崖孕婦時隔五年宣布懷孕：謝謝寶貝回我身邊

《消失的她》由香港演員文詠珊（右）等人領銜主演。（資料圖片）

王暖暖的真人遭遇離奇又殘忍，更被改編成電影《消失的她》，2023年上映，票房突破35億元。王暖暖掙扎許久才決定到戲院觀看電影，類似的情節讓她回憶起躺在崖底時的絕望，電影中出現的超聲波報告，更讓她想起未能出生的孩子。去年5月，王暖暖在直播中透露好消息，稱自己時隔五年又懷孕了。她也曾稱「鼓勵大家相信愛情」。