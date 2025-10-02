傳廣東城際列車與月台信息不符 網民自稱「成為唯一乘客」
撰文：盛昀
9月30日，有網民在社交媒體發帖稱，廣東城際鐵路有列車與月台信息不符導致大規模乘客漏乘，該名網友「成為本趟車唯一乘客」。據《中國青年報》，10月1日下午，廣州地鐵集團客服表示：「我們有關注到此情況，但客服人員沒有收到具體核查結果，會將此情況轉給相關業務部門。」
該名網友在社交媒體發出一篇名為「廣東城際全員漏乘」的貼文，網民表示，S4734（東莞西-白雲機場北）的列車信息顯示在一站台，所以很多乘客都在一站台等待上車，結果列車卻停在了4站台，只有該網友下樓拉開分隔欄杆衝上了正確列車，「成為本趟車唯一乘客」。
據《中國青年報》，10月1日下午，廣州地鐵集團有限公司客服熱線職員表示：「我們有關注到此情況，但客服人員沒有收到具體核查結果，會將此情況轉給相關業務部門。」
