西貝冷凍黃魚用X光去刺　網民憂輻射殘留　專家解疑：可放心食用

內地西北菜連鎖餐廳「西貝蓧麵村」（下稱西貝）早前陷入預製菜風波，雖然西貝宣布多款菜式將會調整為門店現做，但有內地傳媒指西貝的「嫩烤DHA大黃魚」仍使用冷凍食材，且要用X光剔除魚刺，引起民眾憂慮輻射會殘留在食材上。



《南方日報》報道，西貝「嫩烤DHA大黃魚」仍使用冷凍食材。廚師解釋稱，大黃魚需借助專業設備進行X光去刺（剔除魚刺），門店不具備相關條件，因此仍需以預處理冷凍方式配送。

西貝「嫩烤DHA大黃魚」。（極目新聞）

有網民擔心，用X光處理魚刺會有輻射殘留。《極目新聞》報道，X光機領域專業人士孫先生介紹，X光機設備一般提供給食品加工廠，主要做出口無刺魚片使用。原理主要是通過X射線穿透，形成影像，去判斷魚片哪個位置有魚刺。

目前，這種設備屬於三類射線裝置，自帶有防輻射裝置，工人可在設備跟前正常操作。孫先生表示，此類設備是電離輻射，並非放射性物質，因此生產出的魚片是可放心食用。

內地某肉類加工廠使用食品X光機。示意圖。（影片截圖）

據介紹，用X光機剔除魚刺在國內已有使用，許多食品加工廠都在使用該機器檢測並去除異物。

另據《科技日報》報道，中國原子能科學研究院正高級工程師楊京鶴介紹，很多人喜歡的泡椒鳳爪、牛肉乾、果脯等都使用輻照技術來保鮮，輻射本身並不會殘留在食物上，也不會破壞食物中的營養成分。