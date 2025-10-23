國台辦開FB帳號稱助兩岸凝聚共識　網民蜂擁追問「于朦朧怎麼死」

周三（22日），國台辦在例行記者會上宣布開通Facebook（FB）帳號「國務院台辦發言人」，截至周四（23日）上午11時左右，已有1.3萬名追蹤者。帳號貼出的4則記者會影片下，留言多達數千至近2萬，其中有關大陸男星于朦朧墜樓案的問題成為熱門留言內容。



繼宣布增加例行記者會頻率，從隔周一次變為每周三開一次後，國台辦發言人朱鳳蓮周三宣布在Facebook開設了「國務院台辦發言人」帳號，以號加強對台新聞發布，並表示歡迎海內外網友關注，一起為推動兩岸關係發展、推進祖國統一加油鼓勁。帳號周三晚間貼出「國台辦：願在既有共同政治基礎上 同中國國民黨加強高層往來」影片。

國台辦開通Facebook帳號「國務院台辦發言人」。（FB）

然而，有關于朦朧的內容成熱門留言，不少網友留言問「于朦朧立案調查了沒」、「何時真相大白」、「于朦朧怎麼死的」、「于朦朧立案了嗎」、「誰殺了于朦朧」、「于朦朧怎麼死的」、「于朦朧案查案進度到哪了！可以公布了嗎」、「找到殺于朦朧的兇手了嗎」、「請問可以為于朦朧申冤嗎」等。

37歲男星于朦朧在9月11日凌晨墜樓身亡，雖然其工作室表明已排除刑事嫌疑，但案件疑點重重，甚至牽扯出演藝圈潛規則與政商黑幕，引發高度關注，不少網民就懷疑其死因不簡單，甚至乎列出14大疑點、畫出死亡分析圖等，懷疑他是被潛規則逼死的。

網民蜂擁追問于朦朧案。（FB）

37歲男星于朦朧11日凌晨墜樓身亡，案件疑點重重。（微博@于朦朧）

另外，還有網民貼出1989年六四事件的照片，以及「沒有打算交流，只是來看你們刪留言的」、「翻牆好玩嗎」等留言，也有網民貼出大量青天白日滿地紅旗圖案。

朱鳳蓮表示，該Facebook帳號和今日頭條、微博「國台辦發布」、「國務院台辦」微信公眾號、視頻號一道，及時向兩岸同胞發布對台工作重要訊息，包括闡釋中共中央對台方針政策、展示祖國大陸發展成就和各地各部門對台交流合作成果等，幫助兩岸同胞加強交流、凝聚共識。