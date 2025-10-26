上海「中國黃金」店遭打砸櫃檯 警方火速拘捕37歲男 商品未受損
撰文：鄭寧
上海浦東今日（26日）上午發生一宗金飾店打雜搶劫事件。一名男子在周浦鎮康沈路一家「中國黃金」門店內行為激動，打砸櫃檯，隨後被警方迅速制服。事件未造成傷亡，店內商品亦無損失。
10月26日，有網民在社交網站發影片稱，上海浦東新區周浦鎮康沈路一家黃金店遭人搶劫。影片顯示，在有「中國黃金」標識的店舖內，一名男子右手持物，左手拿著一個口袋，另有多人在店外圍觀。
據極目新聞報道，26日下午，這家門店附近一名商戶介紹，事發於當天上午。該金店工作人員表示，警方正在處置此事，店內人員沒有受傷。
據上海警方通報，10月26日10時55分許，浦東公安分局接報警稱有一男子在康沈路一家金飾店內打砸櫃台。民警趕到現場後在店舖保安員配合下，迅速抓獲涉案人員曹某（男，37歲）。其間無人員受傷，店舖內商品未受損失。目前，曹某已被警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。
