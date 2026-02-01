17歲兒子輕生　內地爸爸化悲憤為使命　潛伏網上群組救助絕望青年

這是一位父親的故事。起初，他只是想弄明白，17歲的兒子為什麼走到了輕生這一步。 他「潛伏」進兒子生前曾停留的網絡世界中，成了一名「勸生」志願者。他叫徐世海。



每個深夜，徐世海有着固定的節奏，鼠標滑過屏幕，目光如同探照燈掃過一條條充斥着絕望、憤怒和迷茫的訊息。他在尋找一種「信號」，可能指向生命終結的信號。在這些「信號」中，他「打撈」出很多人。洋洋，是其中之一。2025年秋天，徐世海陪著剛大學畢業的洋洋，來到河南鄭州市高新區一家教育諮詢公司找工作。老闆是他的老朋友。

洋洋（右）到徐世海朋友的公司了解工作崗位情況。（央視新聞）

他「潛伏」在不同群組 用盡方法解救想要輕生的年輕人：

徐世海和洋洋相遇是在2021年。那時的洋洋正讀高二，沉重的課業壓力、壓抑的學習環境，加上父母的不理解與斥責，讓她一度想要放棄生命。在一個詩詞群裏，向來「潛水」的洋洋因一則青少年輕生的新聞忍不住發言：

要是確實走不出來了，我覺得解脱也是一種好的辦法。

這句話引起了徐世海的警惕，他主動加了洋洋好友，開始和她聊天。如今，網絡上有人稱徐世海為「網絡勸生者」，甚至「網絡勸生第一人」。但他堅持說：

我就是個志願者。只要能通過這些事情，讓更多人關注孩子們的心理健康，都值。

徐世海老家在河南南陽，年輕時來到鄭州後一直幹家裝工作。他還有另一個身份——鄭州市紅十字水上義務救援隊隊員。然而，這位常在水中救人的父親，卻沒能救回自己的兒子。2020年初夏的一個凌晨，沒有任何徵兆，徐世海17歲的兒子小宇從高樓一躍而下。

徐世海不明白，兒子為什麼會走到這一步。他設法進入了小宇的網絡世界，看到了兒子因情感、學業帶來的困惑，也看到了他曾加入的各種群組。那裏的交流如同「對暗號」，傳遞的思想觸目驚心：

想改寫人生，只有生命重來。

徐世海認為，這些轉向網絡尋求慰藉的孩子往往年齡還小，不具備甄別和消化海量訊息的能力。他們沒能認識到生命的唯一與不可複製，也沒意識到自己在父母心中的份量。小宇離開後的第三天，徐世海在公眾號發表了一篇文章《我的兒子十七歲》。他在痛苦中回憶、傾訴、反思，也找到了堅持下去的理由。

這位水上救援隊員決定潛入一個更深、更暗的水域——網絡上相約結束生命的群聊。最初，徐世海笨拙得像一個闖錯房間的陌生人，換來的往往是被踢出群聊。後來，他學會觀察孩子們怎麼說話，用什麼表情包，把自己「偽裝」成過來人，甚至發幾個紅包以表誠意。

徐世海覺得，最大的困難是讓這些心理健康出現問題的孩子接受他、信任他，他也知道，只要建立聯繫，多給點時間，就有希望。徐世海用盡辦法與孩子們拉扯過招， 不過，他一直秉持著兩個「不問」：一不問姓名，二不問地方。在發給洋洋的訊息裏，聊得最多的是：

有沒有出來玩兒？吃什麼好吃的了？

或者是路邊的一朵小花、一隻流浪貓，這些日常的問候，讓洋洋慢慢放下了戒備。在那些晦暗的日子裏，請假、復學、情緒反覆……徐世海一直陪着洋洋，幫她出主意。直到高三，洋洋通過單招政策提前進入鄭州的一所高校，逐步走出了人生的「至暗」歲月。

終於，洋洋大學畢業了。她慶幸自己當初沒有走那一步，也認識到，過去所有的酸甜苦辣，共同構成了更完整的人生。

數年的「潛伏」，讓徐世海摸索出一套與孩子相處的方法。最令他印象深刻的一次，是有孩子在群裏發：「老子先走一步了。」徐世海立刻回覆：「求捎帶，我膽小。」他順勢提出私聊，然後直接「罵」了起來。

在他看來，在孩子生死攸關的時刻，用一些方法激起他的憤怒，或許能讓這股情緒沖淡求死的慾望：「活著，這個世界就在，還有很多美好的東西等著他們發現。」徐世海用盡辦法與孩子們拉扯過招，想要把他們全部「打撈」上岸。對於那些「去意已決」的孩子，他會求助當地警察，在最後時刻到來之前，攔截已經付諸行動的輕生者。

這些年，他試圖抓住的手太多。有些拽回來了，有些沒有。那些沒有抓住的手，讓他失眠、沒胃口，幾乎撐不下去，健康狀況頻頻「報警」。幸運的是，他的身邊逐漸聚集起一個由老師、作家、律師、心理學專家組成的「親友團」——那是伸向他的手。

在徐世海的微信裏，那些主動求助者的微信名都會被備註上「孩子」，打撈，仍在繼續。對那些走出困境、不需要再跟蹤的孩子，徐世海會更改備註。孩子願意聊，他就聊；有的孩子不想面對那段不美好的回憶，甚至刪了他，他也理解：

刪了更好，說明他翻篇了。

關於未來，徐世海有個清晰的小目標：成立一家工作室，和更多家長圍坐「雲端」，聊聊如何與孩子溝通：「只要對孩子心理健康有幫助的事情，我都願意做。」因為他相信，向光的花，終會在愛與理解撬開的縫隙中，盛大綻放。

