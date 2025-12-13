雙十二促銷　江門油站請「透視裝美女」吸客　網民：搞得人心黃黃

12月11日上午，江門市江海區江海二路的美孚加油站在開展「雙十二」促銷活動時，因邀請衣着暴露的模特現場助陣引發廣泛爭議。相關影像在網絡快速傳播後，當地公安、市場監督管理部門迅速介入處置，涉事加油站隨即停止相關宣傳並整改。



當天上午，前往該加油站加油的車主們發現，手持油槍的工作人員身旁多了身材姣好的模特「站崗」。這一「新鮮」的促銷場景，吸引了不少車主拍照轉發，部分車主還上前與模特合影，油站這一促銷活動，很快成為本地熱門話題。

江門市江海區江海二路的美孚加油站在開展「雙十二」促銷活動時，因邀請衣着暴露的模特現場助陣引發廣泛爭議。（微博@頭條新聞）

下半身若隱若現 還可合照：

+ 5

網絡上對該事件的意見呈現明顯兩極分化：多數網友直言這種促銷方式低俗，有評論吐槽：

搞得人心黃黃。

認為其違背公序良俗，還可能分散車主注意力，給加油站這一特種作業場所帶來安全隱患，支持相關部門介入；也有個別網友認為，這一活動可類比車展車模「都是吸引眼球的促銷，沒必要過度解讀」；還有網友以「今天你加油了嗎？」相互戲謔調侃。即便爭議不斷，加油站前排隊加油的車輛卻絡繹不絕。

油站的促銷活動吸引來路過好奇的司機

針對此次事件，江海區公安局相關負責人回應稱，當天上午接到市民投訴後，工作人員前往現場了解情況，並未發現模特身影，應該是相關促銷人員已自主撤離。

江門市市場監督管理局相關人員在接受記者採訪時表示，事件發生後，該局已第一時間向江海區市場監督管理局核實具體情況，明確支持轄區監管部門的處置舉措。江海區市場監督管理局則給出了明確的處置結論：執法人員到場核查後指出，加油站邀請衣着暴露模特開展促銷的行為，涉嫌違反《中華人民共和國廣告法》相關規定，執法人員當場向涉事加油站下達《責令改正通知書》，要求其立即規範營銷宣傳活動。據加油站負責促銷禮品派發的工作人員透露，此次促銷活動原本計劃持續兩天，初衷是請模特提升活動人氣，沒想到引發巨大爭議，目前已撤銷平台上的促銷廣告，選擇低調處理後續活動。

【相關圖輯】廣東驚現「比堅尼美女油站」 稱僅供觀賞：讓司機排隊無聊時解悶（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

持加油槍工作人員和模特

對於該事件涉及的法律問題，廣東格厚律師事務所的盧衛國律師作出了專業解讀。他明確指出，涉事加油站的行為已涉嫌違反《中華人民共和國廣告法》第九條第（七）項「廣告不得妨礙社會公共秩序或者違背社會良好風尚」的規定。盧衛國律師進一步分析，判斷此類營銷行為是否違法，核心在於其客觀上是否觸碰公序良俗底線，而非商家的主觀促銷動機，即便商家稱是創意營銷，也不能成為規避法律責任的理由。

相關的促銷活動確實帶來了人氣 但爭議隨之而來

此外，盧衛國律師補充道，《零售商促銷行為管理辦法》也對商家促銷活動作出明確約束，要求零售商開展促銷需遵循合法、公平、誠實信用原則，不得開展違反社會公德的活動。若違反《中華人民共和國廣告法》相關規定，涉事主體可能面臨停止發布廣告、處二十萬元以上一百萬元以下罰款的處罰，情節嚴重的還可能被吊銷營業執照。類似案例並非個例，此前廣西桂平市某加油站曾因請比基尼模特送禮品促銷，被認定為「品味低俗、有違社會良好風尚」而被叫停，相關部門還專門下發通知規範促銷行為。

【延伸閱讀】青島油站請比堅尼辣妹助陣招來長長車龍 當局指低俗急喊停