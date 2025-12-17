天價救護車跑一趟收2.8萬　涉事醫院被罰5千　救命通道為何被堵？

12月16日，《新華社》報道，江西南昌市市場監督管理局對這起事件中涉事的南昌贛醫醫院有限公司，作出罰款5000元（人民幣，下同）的行政處罰。



處罰決定書顯示，該醫院員工以該醫院名義私自轉運江西省兒童醫院患者唐某某至上海市內醫院急診，全程往返路程為1600公里，轉運業務收取該患者轉運費2.8萬元，因該醫院未對案涉救護車及員工進行有效管理，致使該醫院工作人員駕駛救護車轉運服務中，在「救護車費」公示標價外加收價款1.7萬餘元。



內地天價救護車事件頻傳。（網絡圖片）

據了解，南昌贛醫醫院有限公司「救護車費」公示收費標準為「20元/3公里」，即每公里為6.67元，南昌市至上海市轉運救護業務來回路程共計1600公里，按照公示標價計算，應收10672元。

針對醫院在其公示標價之外加價收取救護車轉運費的行為，南昌市市場監管局依據《中華人民共和國價格法》第四十二條「經營者違反明碼標價規定的，責令改正，沒收違法所得，可以並處以五千元以下的罰款」的規定，責令涉事醫院改正違法行為，並對作出罰款5000元的行政處罰。

此外，該醫院在醫療服務過程中出現超標準收費、重複收費的違法行為、此外還有使用超過有效期的藥品。綜上，南昌市場監管局責令南昌贛醫醫院改正違法行為，並沒收超過有效期的藥品，沒收違法所得26,110.43元，處罰款6,1110.43元，罰沒共計人民幣8,7220.68元上繳國庫。

違法事實與處罰內容。（信用中國官網）

公立醫生聯繫民營救護車 高收費遭病人家屬質疑

今年6月16日，江西新余的唐先生向媒體反映了一起救護車收費事件。唐先生稱，4月4日，孩子入住江西省兒童醫院心臟中心接受治療，但情況未好轉且愈發嚴重。8日晚，醫生建議孩子轉院。

唐先生表示，「其中一名司機和我確認了目的地醫院資訊以及小孩病情後，直接要轉運費用28000元。」其母親曾詢問司機收費依據，但兩名司機沒有回答。

由於情況緊急，家人並沒有過多糾結費用，在上車前向其中一名司機支付了14000元的預付款。9日淩晨5點，唐先生的孩子在救護車的運送下安全抵達上海，唐先生向另一名司機支付了餘下的14000元尾款。兩名司機全程未向唐先生開具發票或收據。

唐先生向司機預支付的款項。（極目新聞）

事後，唐先生覺得這筆費用有點離譜，存在一定透明度不足的問題。6月11日，江西省兒童醫院一名工作人員聯繫到了唐先生，並解釋事件情況。「負責運送我孩子的救護車屬於一家名為南昌贛醫醫院有限公司的民營綜合性醫院，屬於正規機構。因為他們醫院的救護車不能出省，120救護車無法轉運我孩子這樣帶著呼吸機、ECMO等器械的病人。再加上需要連夜轉運，所以醫生在考慮到各方面原因後，幫我們聯繫到了這輛救護車。院方否認這家公司與醫院有任何關聯。」

對於院方的說法，唐先生並不認可，他認為，醫院或南昌贛醫醫院有限公司應該在轉院前告知他收費依據，在產生疑問後，更應該及時作出合理解釋。於是，唐先生向江西省衛健部門進行投訴。

6月18日晚，江西省衛生健康委員會發布情況通報稱，由於就診醫院無符合跨省轉運條件的救護車，經家屬請求，診治醫生聯繫了贛醫醫院救護車，救護車司機與家屬溝通，約定轉運費2.8萬元。江西省兒童醫院派出兩名醫護人員隨車護送，並攜帶使用ECMO（體外膜肺氧合）等相關搶救設備和藥品。

調查發現，救護車所有方南昌贛醫醫院存在收費不合理等問題。目前，衛生健康行政部門已責令其退回了不合理收費，並暫停醫療轉運服務。

情況通報。（江西衛健委官網）

天價爭議背後 跨省轉運比想像中困難？

通報之後，關於800公里收費2.8萬元是否合理引發網友爭議。有網友質疑救護車收費過高，稱其為「天價救護車」，也有網友表示配備兩名醫護人員，並攜帶使用ECMO，費用不算高。隨著事件中的細節披露，大量網友的態度發生戲劇性轉變。一些網友職責投訴方是「農夫與蛇現實版」、「不僅是拆橋，而且還要毀了造橋的人」。

這樣的案子並非孤例。四川樂山的君君（化名），3個月大時被確診為心力衰竭、重症肺炎等疾病。此前在四川華西醫院治療，在民間愛心人士的聯繫下，於今年5月底轉院至武漢協和醫院。

經打聽，愛心人士得知，常用的跨區域轉運有兩種，一是轉運救護車，一是高鐵轉運。考慮到患兒心衰，不宜顛簸，愛心人士決定高鐵轉運，並聯繫了轉運公司，由該公司購買一名家屬和患兒的高鐵商務座，並配有一名具有資質的醫生，還提前聯繫了當地的120救護車，由救護車運送至高鐵站乘車，到達武漢高鐵站後，由當地的120救護車接送至協和醫院。

愛心人士稱，轉運公司配備的醫生攜帶嬰幼兒氧氣儀。此次轉運，共支付該公司9000元。君君在家屬和轉運醫護人員的陪同下，當天早上7點多出發，同日下午4點多抵達，成功辦理入院。

救護車跨省轉運收費為何昂貴？「黑救護車」為何存在？

一家跨省轉運救護車公司的調度人員告訴記者，跨省轉運病人的收費，第一是根據患者的病情，越嚴重收費越高，比如要配備醫護人員、儀器等；第二是根據患者的轉運距離，越遠肯定收費越高。

以此次事件為例，江西省兒童醫院派出兩名醫護人員，在長達10小時的轉運過程中，時刻關注患兒的病情變化，隨時進行緊急救治。醫護人員的專業付出和辛勤勞動，都需要得到相應的報酬，這也使得人力成本成為轉運費用的重要組成部分。

從設備成本來看，此次轉運中使用的ECMO設備堪稱「救命神器」，購置和維護成本極高。華西證券研報指出，國內ECMO設備價格區間為100萬元到300萬元，均價165萬元，移動ECMO價格約300萬元。中國政府採購網在2023年2月23日發佈的採購公告顯示，中山大學附屬第三醫院轉運型ECMO採購的中標金額為268萬元/台。

救護車內情況。（極目新聞）

全國人大代表、吉林大學白求恩第一醫院黨委書記呂國悅去年曾帶著《關於加快完善非急救轉運服務體系的建議》上兩會。他在2024年3月6日接受《醫師報》採訪時表示，非急救轉運服務大體包括：院後醫療轉運（含長途跨區轉院）、院後助行轉運等。

他還提到，2013年實施《院前醫療急救管理辦法》以來，將非急救轉運從院前急救業務中剝離出來，導致填補非急救轉運服務空白的「黑救護車」現象愈演愈烈，客觀上增加構建規範的非急救醫療轉運服務體系的必要性和緊迫性。

非急救轉運服務市場混亂且缺乏有效監管，有必要建立非急救轉運系統，並加以管理，衛生健康、公安、交通運輸、市場監管等部門聯合執法，落實好非急救轉運服務的管理。