二十四節氣．冬至｜激罕「雙重吉日」　命理師教做3事轉運＋禁忌

台灣易經專家王昆山老師在臉書提醒，今年冬至12月21日是極其罕見的「轉運大吉日」，更巧合的是，冬至當天還遇到天赦日，下次要碰到這種雙重吉日，恐怕要等80年後。



王老師指出，2026年屬丙午年、赤馬九運，「極火之象」將使個人能量放大，不論是吸引好運還是累積業力，都會被放大，因此在這一天行事要特別謹慎。

【相關圖輯】冬至習俗與禁忌盤點 行房恐洩陽氣傷元神 吃2食物添財富旺桃花（點擊放大瀏覽）

+ 30

冬至三大禁忌

王昆山指出，冬至天赦日有三大禁忌：

1. 忌殺生

2. 忌造口業

3. 忌與他人爭執



若在此日犯下禁忌，相當於快速累積新年的業力，可能破壞2026年的福氣與好運。專家提醒，掌握這些禁忌，能有效避免不必要的負面磁場，確保轉運日的能量發揮到最大。

冬至必做三事轉運：

除了避開禁忌，王昆山也提供「三個提醒」助你順利轉運：

一、誠心參拜：許願時記得與行善相關，心意真誠最重要。

二、做一件善事：大小、金額或形式不拘，以實際行動累積福報。

三、茹素一天：在天赦日進行，可增強能量，對祈求財運、桃花與事業都有加持。



王老師最後提醒，冬至天赦日是年度最強的轉運契機，把握這一天清理舊業、行善積德、規劃新一年，將有助於財運亨通、人緣廣進與事業順利。他祝福所有民眾在2026年福氣滿滿，吉祥如意，迎接新的一年。

延伸閲讀：

人生不是拼考運 而是一場學習的馬拉松：紫微命盤揭露你一生的學習力

年底職場開外掛？「3生肖」被點名表現突出 升職加薪、年終有驚喜

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

