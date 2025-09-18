林芊妤Coffee誤食生豬肉 憂影響胎兒健康 兒科專科醫生解答疑問

孕婦健康｜現年35歲的林芊妤 (Coffee) 於2018年與圈外男友翟志榮結婚，同年誕下囝囝翟德彥，今年5月再次宣佈懷孕喜訊。正專心養胎的Coffee前日（16日）分享自己誤食生豬肉，同時揭露事發經過表示擔心腹中BB安危，到底孕婦誤食生豬肉應該如何解決？兒科專科醫生陳欣永為各位媽媽解答疑問。



前日（16日）Coffee分享自己誤食了生豬肉，她透露是家中的工人姐姐沒有將豬肉煮熟，盡管Coffee表示自己當時是「9秒9衝去廁所扣喉」，但無論怎樣也吐不出任何東西。Coffee擔心，生豬肉中的寄生蟲會影響胎兒，不少網民都盼盼留言安慰她無需過於擔心，更笑言：「孕婦一律不建議Google 」。

就此，我們向兒科專科醫生陳欣永查詢孕婦誤食生豬肉的風險以及處理手法。

誤食生肉或有機會感染細菌性腸胃炎

未熟的肉類可能潛藏寄生蟲和細菌，兒科專科醫生陳欣永指出，常見於豬肉的寄生蟲包括旋毛蟲和豬肉絛蟲。當食用未經煮熟的豬肉，這些寄生蟲會在人體腸道中寄生，除了會吸收人的營養之外， 亦有機會直接寄生在人類的組織裡面，甚至穿過腸壁進入腹腔，並擴散至其他部位，包括腦部、眼睛和心臟。

此外，誤食生肉後較常見的情況是感染細菌性腸胃炎，如沙門氏菌。一般人若感染沙門氏菌，會引發細菌性腸胃炎，當中症狀包括高燒、嘔吐和腹痛，嚴重情況甚至可導致敗血病。陳欣永提醒，孕婦尤其需要注意沙門氏菌的危害，若誤食生肉引致胎兒感染，可能會引發早產，甚至可能引起腦膜炎。

應留意排便情況 儘快就醫

陳欣永建議，若孕婦誤食生肉，應立即嘗試將其吐出，同時留意自身的身體狀況，例如是否出現發燒、作悶、作嘔或腹痛等的情況。他亦同時提醒，孕婦也應留意排便是否異常，如大便次數有沒有變化或出現腹瀉等情況。如有上述症狀，應儘快就醫，進行血液測試和大便化驗。他強調，醫生會密切監測胎兒狀況，告訴孕婦無需過於擔心。

最後，陳欣永指出「預防勝於治療」，日常生活中應儘量避免食用未經煮熟的豬肉，而奶類食品可能含有沙門氏菌或李斯特菌。他最後提醒，任何未經煮熟的食物也需謹慎食用，以免患上細菌性腸胃炎。