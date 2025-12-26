河南小學宿舍大火13死　班主任兼宿管判囚6年惹議　判決書曝光

河南方城縣英才學校火災致13死4傷案一審宣判，班主任兼宿管老師賈某被判刑引發關注，不少網民認為對58歲的宿管賈某判刑量刑過重。



判決書顯示，宿舍後門曾被堵塞且校方未予糾正，遇難學生多集中於被堵門附近。此外，賈某被指曾讓學生進入起火宿舍叫人，已涉嫌故意傷害。在此前的庭審中，三被告人均表示認罪認罰，都沒有表示要上訴。



河南省方城縣人民法院12月19日晚發通報，指方城縣獨樹鎮硯山鋪社區英才學校13死大火中，學校創辦人李宇、校長徐向陽，及班主任兼三年級305男生宿舍兼任宿管老師賈霞，涉嫌犯教育設施重大安全事故罪，一審罪成，分別判有期徒刑7年、6年6個月及6年。

事故火災點為住宿區三樓的一間男生宿舍。（新華社）

該案一審宣判後，「河南小學火災案58歲宿管被判刑遭質疑」的話題衝上微博熱搜，有人認為「（賈某）作為班主任還被強制兼任宿管，她對宿舍超員、消防栓無水、煙霧報警器斷電等隱患根本就沒有決策權。」

據《新黃河》報道，被害人家屬代理律師介紹，被害學生主要是睡在被床堵住的東門附近的學生，而判決書披露，賈某是在2023年秋期學生開學分配床鋪的時候將後門堵死的，沒有向校領導匯報，但他們經常去查寢，堵門的事他們都知道。

據被害人家屬代理律師介紹，被害人主要是睡在被堵東門附近學生。這些學生要逃生，需要穿過起火區域。 （火災調查報告/新黃河）

此外，判決書還顯示，有學生證言稱，自己跑出宿舍，看見賈老師在過道蹲著，問屋子裏還有誰，他說還有好朋友張某某， 賈老師讓其進入到火場去喊張某某，賈老師沒有到宿舍內去救援同學，致其左手、右手及右上臂被燒傷。

庭審中，有其他被害人家屬代理律師指出，證言顯示，被賈某要求進入宿舍去喊張某某的學生，和張某某有短暫交流，不過，最終張某某未逃出宿舍而遇難。從這位學生能夠出來，可見當時有一定救援條件，賈某作為成年人和宿管，卻讓一個未成年人進入火場救人，已涉嫌故意傷害，是本案火災事故的直接責任人員。

而在此前的庭審中，三被告人均表示認罪認罰，都沒有表示要上訴。

河南省南陽市方城縣英才學校發生火災，13人遇難。（新華社）

據此前報道，2024年1月19日23時許，南陽市方城縣獨樹鎮硯山鋪村英才學校一宿舍發生火災，造成13人遇難、4人受傷。

12月17日，河南省發布方城縣英才學校重大火災事故調查報告，報告顯示，起火時間為2024年1月19日22時45分許，起火原因系一名小學生在宿舍內用打火機燒斷自己被子上的線頭時，不慎引燃其西側相鄰雙層木床上鋪放置的學生衣物。