內地女籃WCBA武漢盛帆發10萬「罰不還口獎」　安慰球隊遇不公

內地WCBA（中國女子籃球聯賽）常規賽日前一場賽事結束後，有俱樂部向球隊發放10萬元人民幣的「罰不還口獎」，引發熱議。



12月31日，武漢盛帆黃鶴女籃在年末的一場賽事後，球團在官方社群發布聲明，宣布向全隊球員發放人民幣10萬元的「罰不還口獎」，理由是認為該場比賽末節出現「10餘次不利於己隊」的爭議吹判，導致對手在一度落後18分下完成逆轉。聲明以「罰不還口」、「打不還手」形容球員與教練在逆境中保持克制與職業素養，並呼籲相關部門就爭議判罰展開調查。

據悉，涉事比賽為2025年12月31日進行的WCBA常規賽A組第11輪，武漢盛帆黃鶴女籃主場對陣浙江女籃。球團其後發布聲明指，該場比賽第四節最後9分07秒內，出現「10餘次」對武漢隊不利的爭議判罰，並指相關判罰「幫助」對手在第四節開始不久、落後18分的情況下完成「大逆轉」。聲明形容判罰「觸目驚心、令人發指」，並指球隊面對爭議判罰時展現高度職業素養，做到「罰不還口」、「打不還手」。

除獎勵以外，在這份聲明中，武漢盛帆集團聲明亦承認「比賽結果已無法更改」，推出該獎項實屬無奈，但強調球隊不會被這場「非正常受控」的比賽打倒，並「衷心期望」有關部門高度重視本場比賽的爭議判罰，展開全面、深入調查，向球隊及球迷給出「公正、透明的交代」，並稱要「還中國籃球一片純淨與公平的賽場」。

武漢盛帆給球隊頒發罰不還口獎。

但截至目前，WCBA官方及中國籃協尚未就事件作出正式回應。值得注意的是，2024年時，武漢盛帆集團也曾因球場判罰問題為球隊頒發「打不還手獎」，當時籃協亦未對事件進行回應。