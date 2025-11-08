Ralph Lauren經典Polo衫「撞臉」內地超平價校服惹熱論：想買同款

早前，有知名品牌被發現與大陸中學校服「撞臉」。



有IP顯示來自美國的網友在社交平台曬出知名品牌Ralph Lauren門市拍攝的照片，顯示一款POLO衫與湖南長沙市雅禮中學秋季制服在配色和設計上高度相似，引發網友熱議。

有IP顯示來自美國的網友在社交平台曬出知名品牌Ralph Lauren門市拍攝的照片，顯示一款POLO衫與湖南長沙市雅禮中學秋季制服在配色和設計上高度相似，引發網友熱議。（微博@三湘都市報）

不止Ralph Lauren Louis Vuitton也與南寧中學的校服「撞衫」：

有不少網友表示，「不是Ralph Lauren買不起，而是雅禮校服更有性價比！」還有校友調侃「原來我們的校服是平價版Ralph Lauren」。

紅星新聞指出，從網友發出的對比照可看出，兩款服裝均以藍色為主色調，搭配白色與紅色橫條，整體布局幾乎一致，僅紅白條紋的上下排列以及衣領設計有所區別。相關對比圖在社交平台迅速傳播，雅禮校友紛紛留言調侃：

「原來我們校服不是百事可樂，是雷夫羅倫」

「雅禮審美太超前」

「設計師應該住東塘」

「這是雷夫羅倫向雅禮120周年校慶致敬的校友服嗎？」



另，據三湘都市報，除了相似設計外，引起網友討論的還有價格。雅禮制服網路售價普遍在人民幣百元（下同）以內，而雷夫羅倫同類產品售價則高達數千元。由於兩者價格形成鮮明對比，不少網友評論揶揄道：

「16歲，全款拿下人生第一件『Ralph Lauren』，原來是雅禮校服！」

「不是Ralph Lauren買不起，而是雅禮校服更有『性價比』！」

「設計師還是有點東西的驚喜滿滿，家人們很讓人心動了想要同款。」



根據Ralph Lauren2026財年第一季的業績數據，在截至6月28日的三個月中，亞洲市場收入大漲21%至4.74億美元，其中，中國市場占Ralph Lauren收入不及10%，但增幅最大，達到了30%，同時，該市場已連續20個季度保持正增長。

報導稱，雅禮中學制服主色調為經典的「雅禮藍」，沉穩的藍色象徵寬廣深邃的胸懷和海納百川的氣度。紅白條紋則是點睛之筆，紅色代表熱情、活力與拚搏精神，白色象徵純潔、公正與誠信，與校訓「公勤誠樸」相呼應。

事實上，在此之前，早有知名品牌「撞臉」大陸中學制服。極目新聞2023年12月曾報導，有大陸網友在瀏覽知名品牌LV官網時偶然發現，其中有一款價值人民幣6.9萬元的棒球外套，其顏色和款式與南寧二中的制服十分相似。不過，二者的區別是價格相差1,000倍，南寧二中制服售價僅人民幣75元。

相關文章：巴黎世家最新Tote Bag「撞臉超市皺皮舊膠袋」惹議 猜猜多少錢？

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】