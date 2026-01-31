微信罵人隨時犯法？法律學者詳解內地新法　如導致這結果可判入獄

只是罵了個人，就可能坐牢？這可不是危言聳聽，新修訂的《中華人民共和國治安管理處罰法》寫得明明白白的，罵人，也會導致違法！



這樣罵人算違法！

大家可能好奇，什麼樣的罵人算違法？公司開會的時候領導罵下屬違法嗎？打遊戲的時候爆幾句粗口違法嗎？或者不止一方口吐芬芳，雙方都參與了對罵，這又要怎麼判定呢？

2026年開始實施的新修訂的《中華人民共和國治安管理處罰法》，對此有着明確規定。公然侮辱他人或者捏造事實誹謗他人等行為，便是違法。

「罵人違法」主要基於該法中關於公然侮辱他人的規定。（中華人民共和國最高人民檢察院）

您記住幾個關鍵詞，一是「公然」。二是內容具有「侮辱、謾罵、貶損」性質。也就是說，如果有人在多人在場的場合下侮辱他人，比如在集體會議上對他人進行辱罵，或者在微信群裏展開言語攻擊，亦或者在朋友圈、微博等公開平台上發布謾罵訊息，統統違反法律規定。

比如2026年1月7日，內蒙古臨河區一男子因退款糾紛，在社交平台發布含店主照片並配哀樂的視頻，同時文字辱罵，被行政拘留；同年1月11日，四川某縣4名14歲女生因校園矛盾辱罵毆打同學並上傳視頻，被公安機關拘留罰款。這些案例說明，法律紅線已清晰劃定言行邊界。

專家：不能簡單認為「罵人即違法」

內地華東師範大學法學院副教授於林洋介紹，罵人可能構成違法，也可能只是私德問題。法律在對「罵人」進行違法性判斷時，應保持必要的謙抑性，不能簡單認為「罵人即違法」。

有些對他人造成困擾的語言攻擊確實性質惡劣，既違法、也失德，該禁該罰。但比如說，有的「罵人」，就只是受了委屈、吃了虧之後的發發牢騷抱怨一下，不能簡單定性為違法，否則就有「拋開劑量談毒性」之嫌。

違法性「罵人」需具備「公然」（例如在公開場合罵人）要件，私下與人發生口角一般不構成違法。

不過，公民在享有言論自由的同時，也要遵循「真實、客觀、尊重」的言語原則。不僅要謹言慎行，也要恪守道德與法律底線。這既是對他人的尊重，也是對自己的保護。

違法罵人如何擔責？

言語有時會像利刃一樣傷人，惡意罵人如果違法怎樣擔責？

民事責任方面，依據民法典第一千零二十四條規定，民事主體享有名譽權。任何組織或者個人不得以侮辱、誹謗等方式侵害他人的名譽權。如果「罵人」構成侮辱、誹謗並侵害他人名譽權的，應停止侵害、賠禮道歉或賠償損失。

行政責任方面，依據治安管理處罰法第五十條規定，如果「罵人」構成公然侮辱他人或者捏造事實誹謗他人的，可能處十日以下拘留或者一千元以下罰款。

刑事責任方面，依據刑法第二百四十六條規定，如果「罵人」構成公然侮辱他人或者捏造事實誹謗他人且情節嚴重的，以侮辱罪或誹謗罪定罪，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利。

這意味着，罵人者，輕則拘留5天或者罰款1000元人民幣以下，重則拘留時間延長至10天，同時罰款也必須交，特別嚴重的，比如說因為罵人導致對方想不開，造成重傷或死亡，這就上升到了犯罪的地步，最高可判三年。

對此，於林洋表示，違法性「罵人」往往還需要造成一定的後果，例如造成他人名譽權受損才構成民事違法；處五日以上十日以下行政拘留的「罵人」要達到「情節較重」，例如多次肆意謾罵或惡意詆譭導致嚴重影響被害人或者其近親屬工作生活的：

構成犯罪的「罵人」則需要達到「情節嚴重」，例如惡意謾罵的訊息被點擊、瀏覽次數達到五千次以上，被轉發次數達到五百次以上，造成被害人或者其近親屬精神失常、自殘、自殺等嚴重後果的。

罵人絕非小事

或許有人會說，罵人這種小事也算違法，法律是不是管太寬了？要知道，罵人絕非小事。《中華人民共和國憲法》第三十八條明確規定：「中華人民共和國公民的人格尊嚴不受侵犯。」而罵人，本質上是無視他人的人格尊嚴，傷害他人的社會評價，甚至損害他人的精神狀況的一種暴力。

有的人在現實生活中被惡意造謠辱罵搞得焦慮、抑鬱，有的人在線上承受不了網絡暴力而走向了極端。法律禁止罵人，既是對個體精神安寧的守護，又是對公共空間清朗的維護，更能夠從源頭預防更嚴重的違法犯罪發生，維護社會和諧穩定。

話說回來，法律是成文的道德，道德是內心的法律。法律是剛性約束，但文明的自覺實踐，還要靠大家從心理上認同。遇事多一分耐心，溝通多一分理性，少一句惡語相向，多一句暖心話語，既能守住法律底線，又能護好人與人之間的情分，何樂而不為呢？

