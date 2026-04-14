深圳645呎單位似日系雜貨鋪　塞滿杯碟書畫　亂中有序收納零浪費

「你來我家看看嗎？」



我和Daisy的初識，便這樣簡單開啟了：60平方米（645呎）的家，兩人一貓，將所有心愛之物妥善安放。於是庸常的日子裏，也有觸手可及的幸福。

60m²的家 滿滿當當

Daisy的屋內家居物件 滿滿的生活氣息▼▼▼

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房子在南油U舍，60㎡的公寓戶型，是Daisy和伴侶老程、愛寵米修的温馨小屋。

「這是我們的新房，我們要結婚啦~」，於2021年2月入住，滿櫃的杯碟、滿牆的書、隨處可見的畫作......不到1年，家裏已然滿滿當當。本職工作為財務的Daisy，便是這樣滿足了自己「想開一家雜貨鋪」的小小願望。

家是取悦自己的地方

對Daisy的初印象，源自她的朋友圈。6月，「夏天用玻璃器皿，清透」；9月，「秋天了，食物和器皿都要暖色」。喜歡分享家裏每個角落的Daisy，像是「生活拾光者」，深陷生活質感，也熱衷蒐集生活裏的吉光片羽。

料理、攝影、繪畫，Daisy用這些愛好填充日子，也裝扮家的模樣。「喜歡不停變換家的感覺」，但傢俱奠定了家居風格，不好隨意更換，切換裝飾畫則容易許多。

Daisy最近迷上了岩彩畫，原料很貴，是閃爍光澤的天然礦石。

畫材店老闆說可以免費幫我代售畫，瞬間覺得好有愛~

這60㎡，一點也沒浪費

房子是一房一廳，經過取消玄關、設計書牆、打通陽台等改造，1廳3用，稱得上是「高能小戶型」。60㎡的空間，一點也沒浪費。

吧枱開放式廚房

擁有吧枱的廚房，擺放着方便陪伴和及時用餐的高腳凳。因為是開放式設計，不管在大廳任何地方，都能和廚房的人交流互動。一抬眼就能看到對方，大概也是Daisy對家的期待之一。

滿滿當當 也要整整齊齊

杯架、餐邊櫃，滿足Daisy的瓷器收藏愛好。櫥櫃增加分隔，滿足烘焙廚具收納。

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是客廳 是書房 是休憩空間

麻布小圓桌，是家裏的迷你用餐空間，也是米修練習攀爬和躲貓貓的地方。以木桌為界，左邊是滿滿當當的廚房，右邊是可隨手閲讀的客廳。大多時候是Daisy在看書，老程則安靜遞上一杯自制dirty。

因為兩人都不看電視，於是把電視牆改為書牆，雙拱門的立櫃，跟架上的藝文類書籍氣質相符。

陽台是家裏的「黃金要地」

陽台是家裏的黃金要地，「拒絕拿來曬衣服」。於是，原本隔道牆的陽台被打通，作為客廳的補充，和繪畫角、雜誌櫃、落地窗一起，構建了一個視野開闊且更理想的畫畫空間。

值得一提的是，落地窗用的百葉簾，白天能夠隨時改變光線強弱，也可以完全開至兩邊，感受一天中光影的變化。

卧室的要義是「温馨」

穿過走廊轉入卧室，沙舞色牆面搭配大幅橙花畫作，令人眼前一亮。

卧室為放鬆和舒適設計，櫻桃木藤編牀搭配同款牀頭櫃，温馨且觸感細膩。因為留有更多富餘空間，是不同於客廳的另一種風格。

好物推薦·「易買又實用」

櫻桃木雜誌櫃

可推拉的櫃門，左邊收納繪畫顏料，右邊的雜誌與小擺件，則充當小小的展示區。（ShenzhenLOOK授權使用）

作為可移動的雜誌櫃，Daisy的需求是不佔地方。可推拉的櫃門，左邊收納繪畫顏料，右邊的雜誌與小擺件，則充當小小的展示區。另外，懸浮的設計，下方可以擺放米修的口糧和裝米修的雜物簍。

丹麥設計花苞燈

花苞頭的燈罩設計，下走的光線柔和不傷眼，觸控實現多檔位調節，很極簡。「我最喜歡它的無線設計，想往哪搬就往哪搬」。

花苞頭的燈罩設計，下走的光線柔和不傷眼，觸控實現多檔位調節。（ShenzhenLOOK授權使用）

觀夏．崑崙煮雪香薰

觀夏香薰內含多種植物精油成分，屬於偏淡型擴香，適合小空間內使用。崑崙煮雪是Daisy最愛的一款，松柏木的深沉和尾調的琥珀香氣，跟這個木質小屋很搭。「但是它家沒有旗艦店，只能代購。」

观夏香薰内含多种植物精油成分，属于偏淡型扩香，适合小空间内使用。（ShenzhenLOOK授權使用）

北鼎燜焗琺琅鍋

從燜焗鍋、燜燉鍋到烤箱，Daisy都選用的北鼎，喜愛度可見一斑。「這些都很好用，但我更推薦它家的琺琅鍋，實用，也可做中式料理」。受熱均勻且具高顏值的琺琅鍋，是北鼎家的暢銷款。

（ShenzhenLOOK授權使用）

胡桃木磁吸刀架

壁掛式的刀架，不僅解決了刀具的收納問題，也不會殘留水分。承重2kg，不僅僅是料理刀，烘焙電子秤、剪刀等也可以一併安放。

壁掛式的刀架，解決了刀具的收納問題，也不會殘留水分。（ShenzhenLOOK授權使用）

「日子，會充斥着柴米油鹽醬醋茶，但希望我們也擁有琴棋書畫詩酒花」。

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