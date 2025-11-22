深圳鯤鵬徑行山打卡YK000標距柱　寶安鳳凰山森林公園出發啱新手

相較於其他公園，森林公園保留了更多自然的原生態樣貌。鳳凰山森林公園位於深圳寶安，可玩性很高，既可以徒步溯溪，還可以廟宇祈福，在保障安全的同時，有着最大程度的自然野趣。



鯤鵬徑，深圳遠足徑主線，全長約200公里，是當下深圳徒步愛好者之間的熱門路線，它的起點就藏於鳳凰山森林公園的飛雲頂。

去鳳凰山森林公園尋找鯤鵬徑起點

7.5km的新手友好路線，放輕鬆，慢些走

本條路線全長約7.5km，預計用時4小時，全程挑戰性較小，更著重於在山間行走的舒適感覺，難度不高但走起來很有趣。我一路停停拍拍，還走錯了兩次路，所以路程和時間會更長～

全程有多種路段，既有青石台階，也有手作步道、郊野小徑，一路綠樹成蔭，清涼愜意，如果你是熱愛自然的行山新手，那麼這條路線我一定要推薦給你。

到山裏去沉浸式森林裏吸氧

預熱之旅：抵達起點前的小熱身

在正式抵達飛雲頂前，有一小段熱身路段，起於鳳凰廣場，途經步福石階、鳳岩古廟，以一段較長的上坡攀升收尾，一路行至飛雲頂，全長約1.85km，用時1小時。

緩緩步「福」，樹冠層疊的清涼石階

這條路上的每步石階都刻着「福」字，因此也被稱為「步福古道」。步道全程綠蔭遮蔽，不時有流水從石階旁的縫隙裏流過，涼爽愜意，兩邊並不陡峭，陽光穿透寬闊的樹林灑下光斑，很是清透靈動。

鳳岩古廟：紅牆金瓦的古廟前，多的是善男信女

在步福古道的盡頭便可隱隱看見金瓦閃爍，那就是半山腰的鳳岩古廟，始建於宋末元初，由文天祥曾孫為紀念先祖而建。

這裏祈福的人絡繹不絕，還有可以登高望遠的望海樓，古色古香。廟宇後的許願長廊上掛滿了木牌與紅綢帶，承載着許多心願。從許願長廊後的石階小路繼續走可到飛雲頂，此段是本路線最長的一處上坡路段。

正式步入鯤鵬徑一段 巨石、密林與風的詩篇

從飛雲頂開始，就正式步入鯤鵬徑一段，一路緩緩攀升至望煙樓，然後由此轉向鳳鳴亭方向進入郊野徑，步行至洲石彩繪路口結束，全長約5.7km，用時3小時。

飛雲頂：打卡鯤鵬徑YK000標距柱

飛雲頂既是鯤鵬徑的起點，亦是鳳凰徑的起點，鯤鵬徑YK000標距柱和兩條徒步路徑的標牌都在此處。這裏視野開闊，能看見成片的山脈和樓宇，是絕佳的打卡點。

進入鯤鵬徑一段：沿路巨石出沒，風穿林而過

這裏一路上嶙峋的巨石隨機出沒，像是這條道路上的古老守衛，或橫欄在路正中，或將道路擠壓至夾縫，是不一樣的徒步風貌。

人聲漸稀，風聲漸長，爬升得越高，風越是能毫無阻攔地吹來，此間的空曠舒爽，真的只有身處其中才能體會得到了。

望煙樓：鳳凰山最高觀景點

望煙樓是一座三層高的粉紅四角亭，其名取自「望煙尋民」的典故，行至山頂，可在此稍作休整。這裏是鳳凰山的制高點，經旋梯至最高層，可遠眺丘陵、樓宇，360度全景環繞。

郊野徑出沒：在山林裏，觸發郊野徑盲盒

望煙樓之後的路段基本都是原生態的郊野徑，人跡變得罕至，植被變得茂密，路段起伏平緩，種類豐富，有快被野草遮住的土路、有木樁當台階的手作步道，還有密林間的野路。

*下坡路段較長，腳底和膝蓋可能會有點疼，建議穿固定性較好的鞋子



走進山林，和自然撞個滿懷～

鳳凰山森林公園（鯤鵬徑一段）

地址：寶安區福永街道鳳凰社區

交通：深圳地鐵11號線塘尾站B出口，走100米到「寶安華強城」公交站台，坐m284、m251；或者深圳地鐵11號線福永站後直接打車到鳳凰山森林公園

自駕：導航至鳳凰山森林公園停車場，車位充足，停車費5元人民幣

門票：免費入園，6:00-18:00



Tips

①穿輕便透氣的速乾衣庫、搭配防曬帽、冰袖，做好防曬防蚊措施，如果比起蚊蟲叮咬更怕熱可以穿短褲

②部分路段為原始郊野徑，下坡、泥土路較多，建議穿固定性較強的運動鞋前往，有需要可以帶上登山杖（下雨天、颱風天建議大家不要去，路滑危險）

③建議帶好充電寶、水和食物，如能量棒、堅果、水果等輕便且能快速補充能量的食物等，沿途有自取垃圾袋，記得帶走垃圾，無痕爬山

④「走路不看景、看景不走路」，防止摔倒受傷

⑤可以安裝「兩步路戶外助手」APP，提前下載路線避免迷路

