何猷君有新身分！任海南省政協委員：作為港澳青年對自貿港有信心

1月26日起，2026年海南省兩會正式拉開帷幕。澳門賭王何鴻燊之子何猷君，首次以海南省政協委員的新身份亮相第一場「委員通道」，表示對海南自貿港的未來充滿信心，希望大灣區的創業者多多關注海南，不要錯過投資機會。



何猷君亮相海南「委員通道」。（南海網）

賭王之子何猷君又有新身份了？

《長安街知事》報道，根據2026年1月公佈的政協第八屆海南省委員會委員名單，何猷君屬於「中國共產主義青年團和青年聯合會」界別。

2023年1月，他還擔任過湖北省政協委員。同時，他也是星競威武集團的董事長兼行政總裁，NBA波士頓塞爾特人隊共同所有人。

何猷君（中）呼籲大灣區創業者不要錯過海南。（新海南）

如何加強海南自貿港和粵港澳大灣區的協調發展？

在「委員通道」上，央視記者向何猷君提問：作為省政協委員，您認為應如何加強海南自貿港和粵港澳大灣區的協同發展？

何猷君參加青年創業論壇。（央視網）

何猷君表示，選擇海南，就是選擇機遇；投資海南，就是投資未來。「我作為一名海南省政協委員、港澳青年，對海南自貿港的未來發展信心滿滿」。

此外，何猷君也通過媒體呼籲：「海南當前展現的整體優勢和創業氛圍，值得港澳青年和大灣區創業者關注，希望大灣區的創業者像我一樣，不要錯過海南。」

大灣區的創業者不要錯過海南。（視聽海南）