顏值堪比王嘉爾　深圳歡樂谷NPC日薪達5千　粉絲甘願花數萬刷禮物

2025年9月份，肖明進入深圳某遊樂園擔任NPC角色（NPC意指與遊客互動的角色）。在此之前他是上班族，應聘NPC時剛好處於失業期。在深圳某遊樂園張貼的招聘啟事上，像肖明這樣的素人，擔任NPC的時薪為20元至60元（人民幣，下同）。肖明皮膚白皙、顏值很高。相比薪酬，他更在意NPC角色帶來的線上流量，以及持續的「漲粉」量，這意味着他成為職業博主的可能性，將決定他未來的機遇和商業價值。



而被景區邀請來的網紅NPC，據報道有些日薪可達5000元，當然，往後收入跟其社交賬號粉絲數量、個人影響力相關。與素人NPC不同，很多網紅NPC在遊樂園一般不承擔相關的角色扮演，只需要打扮得如明星一般，在遊樂園與遊客互動、合影。流量經濟帶來新的生存邏輯。對景區而言，出圈的NPC可能讓冷門景區一夜走紅，更不消說源源不斷的客流量。歡樂谷內部的一項調研數據顯示，參與NPC互動的遊客日均停留時間延長2.3小時，重遊遊客中因「想體驗新NPC劇情」再次到訪的比例達到68%。而「出圈」、「漲粉」等流量訴求，同樣也是很多景區NPC從事這份工作的核心原因。

深圳歡樂谷（歡樂谷官網）

深圳遊樂園NPC到底是什麼樣子▼▼▼

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景區與NPC：一場流量合謀

我開始接觸肖明時，他對訪談的熱情很高，但最終他還是拒絕了我。他在爭取遊樂園下一季的NPC扮演機會，擔心訪談可能影響未來的合約。

進入遊樂園後，肖明開始以NPC工作日常來運營自己的社交賬號，過去兩個多月，與他合影的遊客有數萬名，他新建的社交賬號已有數千粉絲，這是令他意外的驚喜收穫，他還有自己的「私生飯」。

2025年12月初，深圳錦繡中華推出新年燈會夜遊項目。晚上10點，夜遊項目結束時，大門口一名剛結束工作的NPC對另外一名NPC說：

現在做NPC的都想去歡樂谷，就因為那裏火。

景區NPC已是一些網紅出道的第一站，憑藉在景區的「哮天犬」、「黑皮體育生」等NPC角色，「桑又一木」創下抖音10天漲粉50萬的戰績。此外，開封王婆、雪餅猴都是因NPC角色走紅的素人。

這些素人的走紅，離不開景區的流量效應。2024年歡樂谷驚奇潮玩節與抖音的合作，在流量加持下，汪東城等明星打卡歡樂谷的視頻多次登上抖音熱榜，相關話題更是衝上微博熱搜。同年，歡樂谷與閒魚的合作，也為驚奇潮玩節帶來了近2000萬的曝光量。

在抖音上，#歡樂谷npc有多好看#的話題播放量高達6647.6萬次，這其中絕大部分視頻，是路人拍下的NPC的精緻面孔或雙開門腹肌。流量效應對景區和NPC來說，是一種互惠。這些視頻的配文區或留言區，很多粉絲會一一標籤出視頻裏出現過的NPC的社交賬號。

「流水線男友」的粉絲效應

園區為了「出圈」，常鼓勵NPC在社交賬號上分享工作日常。園區需要網紅NPC的流量效應和影響力，一些粉絲為了藉助自己喜歡的NPC，可以一個月去同一個遊樂園數次。

情緒價值和體驗感，是眼下景區NPC吸引遊客紛至沓來的關鍵。在社交平台上，這些顏值堪比王嘉爾的NPC們，面對遊客時可謂滿足了理想男友的一切幻想。社交平台上，這些「流水線男友」在粉絲口中各有各的貼心，為了幫遊客「出片」，合影時，NPC會事先在手機鏡頭裏找好光線、角度，與身材嬌小的遊客合影時，NPC會把雙腿岔開，在鏡頭裏保持與遊客更有CP感的高度。年輕女孩們在分享這些合照時，出現頻率最高的一句話是「嘴角根本壓不下去」。

唐閩曾在深圳歡樂谷短暫兼職過女性NPC角色。據她觀察，帥哥NPC在園區內的受遊客青睞程度，遠超其他類型的NPC：

帥哥們的合影點位天天排長龍。

深圳歡樂谷內，NPC與遊客互動。（小紅書@shark圖片）

為了招攬遊客，深圳歡樂谷曾被調侃「五步一男模」，這些男性NPC一度推動園區周末遊客數量激增。有些女性遊客也會在社交平台上特意標籤深圳歡樂谷，要求某位帥哥NPC返場。

粉絲效應帶來的商業價值不止於此。在一部分網紅NPC這裏，粉絲經濟早已是個人生意的一部分。2025年深圳歡樂谷驚奇潮玩節中的一名NPC，在網絡上擁有數萬粉絲，除了經營自媒體，他還提供鮮花上門等線下私人定製服務。而在社交平台的討論中，粉絲給NPC直播間刷禮物、當面送貴重禮物亦很常見。

享受粉絲追捧的同時，高顏值NPC們也有自己的苦惱。隨着飯圈文化侵入景區NPC這一領域，部分粉絲對他們的狂熱程度已堪比對待流量明星。一些NPC不僅被跟蹤，甚至住址與出行軌跡也被泄露，進而遭遇蹲守與騷擾。

不可迴避的一點是，如今的大部分遊樂園，本身就是一個造夢廠。2025年12月，深圳歡樂谷閃耀歡禧節開啟，晚上七點半開始的「冬日浪漫大巡遊」，站着俊男美女的花車在園區內徐徐移動，花車前後各有不同角色的NPC，或與觀眾互動，或在路中央熱舞，漫天的人工雪花和泡泡從花車上落下，歡快青春的日文歌在空中飄蕩。

如夢如幻的人工造雪，是這場巡遊中的互動主題。無論是站在花車上的NPC，還是花車下的遊客，大部分都手持一瓶造雪噴霧，互相噴雪是遊客和NPC的互動方式之一。走在巡遊隊伍前列的遊樂場工作人員，小推車裏就售賣造雪噴霧，10元一支，15元兩支。

走在隊伍前列的一個年輕清秀的NPC，與女性遊客的互動方式通常是，年輕女孩對着半空噴出雪花，雪花在空中飄散的20秒裏，這位NPC旋轉幾秒舞步，在雪花飄落中伸開雙臂，把女孩擁進懷裏，整套動作行雲流水、絲滑至極。在造雪噴霧製造的浪漫水晶球裏，十秒左右的擁抱如電影場景一般唯美。

在1小時左右的巡遊裏，這位NPC平均每隔兩米，就要複製粘貼一般地與路邊的女孩完成一次初雪相擁。在巡遊後半段，NPC的頭頂已覆蓋上一層白色泡沫。

一名頭上戴着帽子髮飾的女生，守在巡遊隊伍的最前方，隔幾分鐘她會衝着隊伍喊出某個NPC的名字，繼而興奮地尖叫，大多數時候，聽到呼喚的NPC會轉身走到她面前，用嘟臉、比心、擁抱等一套標準化動作完成合影。女孩和另外兩名女孩組成了一個小團隊，她們是這裏的常客，認識隊伍中的不少NPC。

小團隊中的三名女孩，跟一位扮演古裝角色的NPC尤為熟悉，「他是我們的詭秘」，女孩指着這個NPC說。這名NPC是今年9月份驚奇潮玩節進入歡樂谷，經常在社交賬號上分享NPC工作日常，社交賬號上的粉絲有上千人。

巡遊結束後，其他NPC或者離開現場，或者登上表演舞台，只有那位跳了一路初雪擁抱舞的NPC被熱情的遊客留了下來，不斷有女孩找他合影，他彎曲雙腿，與女孩們保持相等的高度，一個個合影結束後，他背過身時卸下笑容，輕嘆了一口氣。

NPC和遊客合影都擠出相似的笑容，擺出相似的手勢。（小紅書@加勒比碗魚圖片）

在一個個合影過後，這個男孩終於離開了草地，他疾步往前，三名遊客緊隨其後，男孩回身擺手道別，遊客仍然跟在他身後，他腳步加快，三名遊客在身後對了一下眼神，然後散開圍成一個半圓，開始往男孩身上噴造雪噴霧，新的追逐又開始了。

男色消費，還是被男色消費

只是，在粉絲效應帶來的商業收益下，這些困擾似乎顯得微不足道。在社交平台上，有一系列很有意思的討論，主題圍繞「現代女性的男色消費，究竟是消費男色還是被男色消費」，遊樂園NPC作為近兩年男色消費的頂流，也成為這場討論的中心。

一名發起「NPC受害者聯盟」的小紅書用戶，分享了自己兩次跨城與遊樂園NPC互動後，對一名男性NPC陷入情感迷戀的經歷，她還因此生出了辦遊樂園年卡的衝動。

更多的用戶分享的是「迷上NPC後錢包受傷」的經歷。除了辦遊樂園年卡、頻繁跨城追NPC的交通住宿費，有些粉絲在NPC直播間刷禮物累計花費數萬元。

在一部分粉絲的交流中，頻繁的金錢供養與精力付出，是被NPC「看見」、獲得情感慰藉的途徑。有用戶在討論區分享道，「跟自己喜歡的NPC見面，不帶東西就感覺自己有罪，不好意思跟他拍照互動。」

如果投入了情感，那還叫消費嗎。 一名用戶在討論中反問

在《正義的迴響》一書中，作者陳碧在一篇隨筆中分享了一個案例，作者的朋友在日本娛樂場所，當男性服務員陪她唱歌，逗她開心時，作為消費者的她，竟然緊張到進退失據。作者在書中感慨，「在漫長的男權社會中，我們還沒有學會做一個消費者、剝奪者、享受者，去體會去感受男性提供的同類價值，我們尚不能作為平等的一方去付諸行動。」

在結構性困境下，男性被消費，恐怕與女性被消費本質並不相同。他們在社會系統提供的安全區內，享受着粉絲們的仰視、迷戀，以及由此帶來的紅利，卻幾乎不必承受「被凝視」的代價。

（備註：文章人物肖明、唐閩為假名）

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