零下20度太凍　東北人南下到惠州過冬成風　月租500元海景公寓

當內地南方小薯仔聚集去東北，惹得機票水漲船高時，不堪嚴寒的東北人卻聚集南下，到惠州過冬。



近些年的冬天，越來越多東北人聚集在惠州。惠州、開始與海南、雲南一起，並列為冬天東北人濃度最高的三個地方。據惠州市文廣旅體局統計，2025年1～2月，來自全國各地的超10萬「候鳥型」旅居遊客選擇在惠州過冬。

早上海邊的菜市場都是東北大媽，幼兒園來了插班的東北小孩，海邊都是衝浪的東北人。有人花500元（人民幣，下同，約599港元）租下海景公寓，有人拖家帶口租下1900元的三房一廳海景房，有人帶着六年級的孩子休學，在惠州的海景房裏自學。他們選擇惠州的原因，是家鄉正值零下20℃的嚴寒，而惠州還能穿短袖，而且不僅有山有海，房價、物價都更低，「平替三亞」的稱號堪稱響亮。

「平替三亞」惠州的景色

東北人不僅來消費，也來做生意。他們為惠州帶來了東北特色——路邊的東北燒烤也越來越多，鍋包肉、鐵鍋燉、燒賣、紅腸也跟着一起來了。有人把這裏當加油站，有人當避難所，更多人把它過成了第二個老家——現在，只要暖氣一響，惠州就自動成了東北人的「精神家園」。

到惠州過冬 海景房月租500元

1月，惠州的天氣，風像被長春初夏的陽光過濾過，暖和濕潤。東北的雪花已經頻繁刷屏，惠州的海浪也在東北人心中翻湧。這是一個普通的工作日，禕禕下樓，把在幼兒園的兒子接了出來，拿上小小的玩具挖掘機，一大一小，邁着歡快的腳步，步行到海邊玩沙子。

他在幼兒園不愛午睡，出來挖個沙再送回園。

即使跨越2000公里，搬了新家，進了新幼兒園，孩子依然玩得很開心，把惠州的沙窩子，玩成了東北的雪窩子，沒有絲毫水土不服的不適。大人亦是如此。

來自長春的禕禕一家，今年是第二年到惠州過冬。去年他們也在惠州，前年在廣西北海。冬天一到，舉家南遷，像候鳥般找尋温暖的地方旅居半年，是他們一家子的入冬儀式感。他們喜歡大海，現在住的海景房，月租1500元，有三房一廳。每天拉開窗簾，海景躍然浮現。生活在熱愛裏，他們為此雀躍。

經過對比，他們發現，惠州相比起廣西，回南天比較少。禕禕的朋友多集中在廣東，選在惠州也方便和朋友相聚。且惠州的位置在廣東比較居中，方便他們自駕去廣東的其他城市旅遊。

搬過來後，他們過上了退休的生活，不僅生活節奏慢了下來，心情也舒暢了不少。孩子的幼兒園就在樓下，他們每天把孩子送去幼兒園後，就去喝茶、海邊散步、徒步，她還在海邊學習衝浪，充分擁抱大海。

來自長春的碧玉，今年是第一次來到惠州，她和女兒同學的媽媽一起作伴，從大連一路自駕到南方。之前的冬天，她曾在三亞、北海和蘇州度過。相比之下，海南的海水清澈，湛藍，北海的物價親民，空氣清新，而惠州，則物價低、食材新鮮、預製菜少。他們花了1500元，在惠州市區租了小區兩房一廳，加上停車費和物業費，一個月1800元，人均900元的月租。

海邊有點涼，生活配套沒有市區那麼方便，所以我們選擇住在市區，買菜比較方便，可以自己做飯。

來惠州後，他們以惠州為基地，自駕打卡了廣州、澳門、中山等周邊城市，玩累了，就會到惠州休息。

懶貓同樣是從冬天沒有供暖的城市來到惠州的，來惠州前，她在在東北工作了兩年，適應了當地的飲食、氣候，已經成了半個東北人。但後來因工作調整，她選擇離職，一口氣從北方來到了南方。來惠州，她租的是朋友的海景房，一居室月租500元，她一次性支付了6000元，租期一年。她保守估計，租房和吃穿用度，一個月1500元足矣，假如出去玩，就再加上300元左右的開銷。

雖然孤身一人在惠州，但她不覺得無聊，有時她坐着巴士，坐到哪裏算哪裏，沒有目的地，像開盲盒一樣解鎖這座城市。

看到有什麼新鮮的，就去瞧瞧，挖掘當地平價小吃。

惠州是他們喜靜人士的天堂——「不想無聊的話，就去發現，每天發現新東西，過慢下來的生活。」

候鳥的羽毛也有倒刺 旅居的煩惱也不少

一到冬天，東北人便像候鳥般，南下尋找温暖的棲息地。由北到南，他們獲得了不被厚重衣服束縛的自由、不被暖氣限制的舒適，但候鳥的羽毛也有倒刺，讓他們快樂並痛着。

懶貓從東北來，好似遠離了暖氣房，又好似沒有，因為二手煙變成了暖空氣。「無論是餐館還是電梯，都有人抽煙」，對於排斥二手煙的她來說，無處不在的二手煙讓她犯了難。22℃的暖風一吹，二手煙卻像冰碴子，直接把人從夏天拉回冬天。

對於排斥二手煙的懶貓來說，無處不在的二手煙讓她犯了難。（unsplash@Andres Siimon）

同樣像盲盒一樣，隨機出現讓她受不了的，還有部分巴士體驗。她發現，巴士司機的態度普遍不太好。

我不知道原因，就是說話不耐煩，粗聲大氣。我刷卡刷錯地方，司機還說我『連刷卡都不會』，分段收費也讓人困惑，之前在其他城市都是整段收費的。

更魔幻的是，惠州站牌默認「靜音模式」，沒人喊「有下（落）」，司機默認汽車的終點站才是停車點。於是她學會提前三站碎碎念：「師傅，前邊有下……」

除了交通體驗與北方城市的巴士系統存在明顯差異外。來自長春的禕禕發現，對於上有老下有小的家庭來說，大海不包治百病，看病是個難題。「醫療這一塊還是不太方便，我們住在海邊，如果想去醫院，就要去20多公里外的惠陽區惠亞醫院。」前段時間，孩子發燒，她便經歷了長距離就醫折磨，還好孩子最終痊癒，但她還是希望在醫療這方面能有所改善，讓居住在海邊的旅客，也能實現就近就醫。

根據此前的報道，在惠州旅居過冬的人中，有相當大一部分的人為老年人。他們多患有高血壓、心腦血管、呼吸道等慢性疾病，寒冷天氣血管收縮，會覺得不舒服。廣東氣候條件好，海邊陽光更充足、温暖，空氣更濕潤，會讓他們感覺很舒適。

但他們對醫療的依賴程度較普通人更強，能否為他們提供便捷快速的醫療服務，也是留住他們的關鍵因素。另一位惠州旅居者潘潘認為，惠州的租房訊息像退潮後的貝殼，看着多，能撿的沒幾個，還怕割手。她在找房時，發現社交平台上的租房訊息雖然價格低廉，但規範化程度不足，而她又很難在其他平台上找到合適的租房訊息，只能通過熟人互相介紹租房。她希望「租房正式化管理一下，最好店家都『卷』一下，多上正規平台，這樣大家租房子感覺有保障。」

這些來過冬旅居的人中，除了已退休的，大部分為自由職業，不受地域限制；且孩子還小，不受書包的限制。懶貓失業後來了惠州，現在一邊領着失業金，一邊探索自媒體，拍攝惠州旅居生活。禕禕和丈夫的職業同樣不受地域限制，她做電商，丈夫做音樂，都沒有硬性的坐班要求，比較自由，孩子也還小，所以提供了冬天旅居的可能性。

東北人繡繡的孩子雖然已經六年級，但她和老師說好了，帶孩子暫時離開東北來惠州。孩子在惠州自學，她自己教，等到學校期末，老師再把試卷發給她，讓孩子考試，檢查成果。可她也承認：再「浪」，也只剩 1 年「有效期」——等孩子上了初中，可就不能再這麼自由和任性了。

從「候鳥」到「築巢」 惠州生出一片「黑土地」

對於許多東北人來說，惠州不僅是冬季避寒的臨時棲息地，更是潛在的永久家園。然而，在「留下」與「飛走」之間，每個人都有自己的考量和抉擇。禕禕一家正考慮長期定居惠州，但孩子的教育問題是主要顧慮。他們想過定居在惠州，但孩子的學籍是個問題。

孩子後年上小學，可能在老家上學，冬天就不能再這樣租半年住在這邊了。

潘潘則已經做出了選擇：「一般就住一個月，不然爸爸一個人在家太孤獨了。」她認為這種短期旅居是性價比最高的選擇，既能享受在冬天惠州的良好氣候，又不影響家庭完整。

而有些東北人，來到惠州後，便再也不想回去了。懶貓觀察到：「我聽口音，有不少東北人在這邊。」雖然只是路上偶遇，但很多跡象表明，東北人在惠州已形成一定規模的社區。

在房產銷售陳生看來，來惠州租房、買房的東北人數量不容小覷，他們往往在南方的多個城市反覆考察，最終選定惠州。而他們互相推薦的居住地，也一般是惠城、小徑灣、大亞灣等比較熱門、生活便利的區域。

惠州市住房和城鄉建設局統計數據顯示，截至2025年11月，惠州市登記在冊的東北戶籍購房人數達10萬餘人，惠州已成為不少東北朋友選擇「暖冬第二居所」的理想之選。在有人氣的地方，他們把生意也做了起來，如同海南三亞、雲南香格里拉等東北人冬天聚集的地方，東北菜館不斷增加，「嘎哈呢」「咋地啦」隨處響起。只要地球還在轉動，東北人的鐵鍋就永遠能找到下一個灶台。而惠州，便是繼三亞、香格里拉之後的，東北人的第三個灶台。

有東北人觀察到，惠州的星河夜市攤位有很多東北燒烤，她在外邊這麼多年，第一次在惠州吃到了和老家味道一模一樣的涼皮。「那附近有東北米線、鐵鍋燉、麻辣燙、東北特產店，早上小攤也有好多東北早餐、包子豆腐腦，感覺好像還在東北一樣。」

龍光城隨處都是東北口音，對於本東北人最大的好處就是，離家這麼多年，第一次在德州城那裏吃到燒賣，感動得都快哭出來了。

從旅遊到生活，他們在惠州落地生根，早已不是「人生地不熟」的旅客，而是構建了「第二個東北家園」。這種濃厚的地方特色商業，也正在成為惠州經濟的一部分，去惠州找東北老鄉閒聊、吃正宗東北菜，正在成為其他漂泊在外的東北人奔赴惠州的理由。在惠州大亞灣一帶，一位在惠州賣燒烤的黑龍江人表示，他的客戶中超一半是東北老鄉，「來這吃飯的老鄉多了，生意自然就好做了。」

惠州不再只是地圖上的「南方鶴崗」，而是漸漸成為了東北人的精神棲息地。這座被海浪輕輕拍打的城市，也將繼續用鹹鹹的海風，替他們保存那一份來自黑土地的、最踏實的鄉愁。

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】