內地二手相機價格暴漲　漲幅近10倍遠超黃金　專家揭秘三大原因

「這漲價實在是太離譜了，都快和黃金一樣了！」



假期最後兩天，杭州天氣晴好，不少市民趁着春光出門賞花、帶小孩放電、拍照。然而，當網友「@黃油麵包貓」翻出自己6年前購買的相機，好奇搜索同款價格時，卻大吃一驚：6年前以2459元（人民幣，下同）買的佳能（Canon）相機，如今二手價竟然漲到了4048元！

這並非個例。近年來，相機市場走出了一條與智能手機等數碼產品截然不同的價格曲線——不跌反漲，部分熱門機型甚至溢價驚人，被網友戲稱為「電子黃金」、「年度最佳理財產品」。

數碼相機近期在內地意外翻紅，成色靚的二手相機價格能翻漲近十倍。（《羊城晚報》）

數碼相機在內地意外翻紅 溢價驚人過黃金：

五年翻倍、十年翻十倍，誰在瘋狂漲價？

杭州的小吳對此懊悔不已。2020年，她想購買理光GR3相機，當時官網全新機售價4000多元，她嫌貴沒買。如今再看，同款價格已飆升至近9000元，五年漲幅超過100%，遠超同期黃金漲幅。

更誇張的是富士系列。xt30二代官網售價8000多元，但常年斷貨，每次上架僅寥寥數台，普通消費者根本搶不到。若想入手，必須加價一兩千元從經銷商處購買。小吳最終輾轉通過澳洲留學的朋友，才以原價8000多元買到一台。

而漲幅最驚人的，當屬ccd相機。

ccd相機即早期的數碼相機，隨着智能手機興起早已停產。四五年前，二手市場一兩百元就能隨便挑。然而，隨着明星、網紅紛紛曬出ccd拍攝的「復古氛圍感」照片，這股懷舊風迅速引爆市場。由於已停產，市面流通的均為存量老機，供不應求之下，價格被迅速炒高——便宜的七八百元一台，成色稍好的甚至突破千元，價格翻了近十倍。有浙江網友直呼：「賣早了！」

數碼產品為何不跌反漲？業內人士揭秘三大原因

按照常理，數碼產品技術迭代快，舊機型降價是大勢所趨。為何相機卻能逆勢上漲？從事攝影行業多年的楊先生分析，原因主要有三：

1. 生產端：全球晶片短缺推高成本

近年來全球晶片供應鏈緊張，相機核心部件供應受限，疊加物流費用暴漲，直接推高了生產成本。廠家產能受限，市場供應不足，價格自然水漲船高。

2. 需求端：直播、旅遊引爆拍攝熱

直播帶貨、自媒體創作、社交分享的蓬勃發展，帶動了消費者對高質量拍攝設備的需求。加之近兩年旅遊市場回暖，人們外出遊玩拍照的熱情高漲，進一步刺激了相機消費。

3. 營銷端：飢餓營銷製造稀缺

部分品牌採取限量發售、直播搶購等策略，人為製造稀缺性，加劇市場緊張情緒。一些網紅機型「一機難求」，消費者不得不加價購買，溢價現象愈演愈烈。

延伸閲讀：內地二手平台閒魚現大量日本警察制服及自衛隊裝備 精細如真品

+ 13

並非所有老相機都值錢，專家支招理性收藏

專家提醒：並非所有老相機都具有收藏價值，盲目跟風風險不小。

據相機收藏專家介紹，判斷老相機是否值得收藏，應注意四個方面：

1. 看品牌與存世量：

知名品牌且存世量少的產品更有價值，如阿爾帕（Alpa）、徠卡（Leica）、祿萊（Rollei）上世紀60年代前產品，以及上世紀50年代前的蔡司（Zeiss）系列。

2. 看歷史意義：

具有特殊歷史背景的機型，如「紅旗」、「東風」，還有一些造型特殊，或是特定人物使用過的相機，收藏價值更高。

3. 看使用價值與品相：

外觀新、完整率高、功能完好的相機更受青睞。檢查快門、鏡頭、閃光燈、附件是否齊全，發票和說明書也是加分項。

4. 看後期保存：

老相機買回後需擦拭乾淨、保持通風。鏡頭需乾燥，機身又怕乾燥，最好分開存放。保存不當會嚴重影響收藏價值。

延伸閲讀：網紅拍賣極罕見Pokemon卡 最高估價近億港元 值錢原因在這

+ 3

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

