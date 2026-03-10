神級早餐店新年後遲遲未開市　食客狂打電話詢問　老闆現身揭真相

近日，杭州 「國君小吃」 早餐店遲遲未營業，不少網友在社交平台上紛紛詢問店舖的開門時間。現場也有不少食客路過詢問何時開張。



3月4日，記者前往該早餐店探訪時，恰巧偶遇了從台州趕回的店主夫婦。

老闆娘陳梅琴向記者解釋了店鋪推遲營業的原因：

過年的時候，我動了手術，所以今年就推遲開門了，大概正月十九開門。

老闆陳國君則拿出手機，翻看着連日來的來電記錄介紹道：「杭州、溫州、湖州的電話都有打過來，最多一天能接到十幾個來問什麼時候開門的。」

據了解，位於杭州上城區衢江路的國君小吃是當地火了近二十年的網紅早餐店，成為街坊心中的 「早餐天花板」。

店內的燒餅、油條、雞蛋餅、現磨豆漿被食客稱作店內 「四大金剛」，四款單品各有特色，還能搭配食用，成為經典的早餐組合。

