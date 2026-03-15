養生變傷身？內媒揭泡腳包工人腳踩原料　銷冠產品真菌超標7000倍

內媒《閃電新聞》記者暗訪劣質泡腳包生產廠時，發現多家工廠工人腳直接踩原料上，工作人員甚至回應稱：「本來就是泡腳的。」該店舖銷量最高的產品送檢後，被檢測出真菌細菌全部超標，最大的細菌菌落總數甚至超過國家標準7000倍。



泡腳包工廠工人腳踩原料。（閃電新聞）

泡腳包工廠工人腳踩原料。（閃電新聞）

位於河南南陽的多家泡腳包生產廠被揭廠區環境堪憂，不僅滿地是碎屑，還有工人直接穿鞋踩在原料上。面對質疑時，工作人員回應稱，「踩上面怕啥，本來就是泡腳的。」

位於河南南陽的多家泡腳包生產廠被揭廠區環境堪憂。（閃電新聞）

位於河南南陽的多家泡腳包生產廠被揭廠區環境堪憂。（閃電新聞）

位於河南南陽的多家泡腳包生產廠被揭廠區環境堪憂。（閃電新聞）

電商平台熱銷的泡腳包多寫有使用了多少味中藥，但當地有企業負責人直接表示，標註有多少味中藥只是營銷需要，還有負責人表示：「你打多少味都可以，你只要膽子大。」

涉事店舖銷量最高的產品進行送檢後，檢查結果顯示，所有送檢樣品真菌細菌全部超標，最大的細菌菌落總數甚至超過國家標準7000倍，最小真菌菌落數超19倍。

所有送檢樣品真菌細菌全部超標。（閃電新聞）

所有送檢樣品真菌細菌全部超標。（閃電新聞）

事件在網上引發熱議，不少網民回想起光腳踩酸菜的事件：「就這樣直接光腳踩在原料上感覺真噁心呀，這又讓我想起以前曝光的光腳踩酸菜。」「很多年前買過好幾大包，都沒怎麼用放過期的都是熱水直接泡腳，效果也很好。」「我每次買到貨還聞一聞。」