湖南女流鼻水4年竟是流腦脊液！突高燒險死　醫生提醒要注意事項

湖南省長沙市一名女子，長期流清水狀鼻涕，原以為只是普通鼻炎，沒想到竟是罕見的「腦子漏水」，差點因此喪命。



反覆流清水鼻涕4年

綜合內媒報導，這名劉姓女子持續流鼻水長達4年，期間還伴隨發燒症狀，多次就醫卻被誤診。直到上月11日，她突然出現高燒與神志模糊，被緊急送醫並一度下達病危通知。醫生診斷後確認，劉女為「高流量腦脊液漏伴嚴重顱內感染」，這類疾病若處理不當，可能引發致命的腦部感染。

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醫生表示，然而治療面臨兩難局面，若直接進行堵漏手術，在感染尚未控制的情況下，手術可能失敗並加重風險，最終採取「階梯式治療方案」。醫生首先為她進行腦室至腹壁外引流術，降低顱內壓並控制感染；待情況穩定後，再實施經鼻內鏡腦脊液漏修補術，利用患者自體組織精準堵住漏口，手術最終成功完成。

醫生提醒，若長期出現清水狀鼻涕，尤其是在低頭時流量增加，而且沒有感冒症狀，就要警惕可能是腦脊液鼻漏。這種情況若不及時治療，可能引發嚴重顱內感染，甚至危及生命。

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