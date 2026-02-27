「嘴角長水泡」以為火氣大？陝西30多歲女未重視 送醫宣告腦死亡
撰文：中天新聞網
出版：更新：
嘴角長水泡可別以為只是火氣大！陝西一名女子日前上下唇交接處長出水泡，期間反覆痛癢卻不以為意，直到出現發燒嘔吐症狀就醫，當晚即因疱疹病毒侵入中樞神經系統，引發腦水腫發炎，宣告腦死。
據《縱覽新聞》報導，陝西一名30多歲的張姓女子（化名）近日嘴角出現水泡，誤以為是天氣乾燥引起的「爛嘴角」，自行塗抹消炎藥膏後未見改善，反而病情加重。她的婆婆隨後找來涼茶等偏方，但症狀依然未緩解，甚至引發臉頰麻木感。隨後，張女士出現高燒、全身乏力等症狀，服用退燒藥後，情況不但未見好轉，嘴角紅腫加劇，還伴隨強烈的嘔吐反應。家人意識到情況危急，立即將她送醫。
醫師提醒注意治療時機：
經醫院檢查，張女士的病情已非普通感染，而是發展成嚴重的疱疹性腦炎。醫師指出，最初嘴角的小水泡是由單純疱疹病毒引起，隨著病毒侵入中樞神經系統，導致腦組織嚴重水腫和炎症。最終，張女士因大腦衰竭被宣告腦死亡。
根據鄭州人民醫院皮膚科主任李天舉的說法，單純疱疹病毒分為1型和2型，人類是其唯一宿主。該病毒感染後會終身潛伏於人體內，當免疫力下降時容易復發。雖然大多數感染者症狀輕微或無症狀，但少數病例可能發展為嚴重的併發症，包括皮膚黏膜疱疹、角膜炎及腦炎等病症。目前，單純疱疹病毒無法根治，治療以抗病毒藥物為主。
醫師特別提醒，若出現「發熱、頭痛、意識改變」等症狀，尤其是伴隨口唇疱疹病史時，應立即就醫，以免錯過最佳治療時機。
