2年前精準預測特朗普再當選及美伊開戰　｢華裔神鬼先知｣斷言結局

於北京任教的加拿大華裔學者江學勤在2024年提出的預言在美伊戰爭之際引發關注，他不僅精準預測特朗普（Donald Trump，又譯川普）會在總統大選勝出，更指出美國會與伊朗爆發衝突，他也因此被稱為「大陸版」諾齊擔瑪士。諾齊擔瑪士（Nostradamus）是16世紀傳奇預言家，有「神鬼先知」之稱。



2項預言已發生

根據《鏡報》，畢業於耶魯大學、曾是記者的江學勤，現任教於北京探月學院（Moonshot Academy），自2022年起講授歷史與哲學課程，同時經營YouTube頻道《Predictive History》，目前訂閱人數達200萬。

華裔學者江學勤準確預測美伊戰爭。（截取自YouTube@PredictiveHistory）

江學勤以賽局理論（Game Theory）結合地緣政治誘因與歷史規律作為預測基礎。2024年5月，他在課堂上公開提出3項預言，相關影片隨後上傳至其頻道。

江學勤的第1項預言為特朗普將贏得2024年美國總統大選並重返白宮，結果完全應驗。他的第2項預言則指出，若特朗普再度執政，美國與伊朗爆發戰爭的可能性極高，並點明以色列的利益是驅動衝突的主要因素之一—如今美以聯合行動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）正在進行，此預言同樣成真。

而江學勤的第3項預言的核心論點是美國將在這場戰爭中落敗，且此結果將永久改變全球秩序。他援引古希臘歷史，將美國可能對伊朗發動的軍事行動比作西元前415至413年的「西西里遠征」。雅典人以龐大兵力進攻西西里，最終慘敗收場。

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他在其頻道上傳的多部影片主張伊朗的人口結構、地形條件與強大的國內反對力量，將使任何長期佔領都難以持續，初期勝利可能迅速轉為毀滅性的戰略崩潰。

至於伊朗為何也有意願與美國一戰，江學勤在過去一個課堂中解釋，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）對美國長期干預內政深感憤怒，「美國在尋找開戰理由，而伊朗也樂於提供，這正是我認為兩國在未來2至4年內極可能爆發衝突的原因」。

江學勤指伊朗比美國更具優勢

在美伊衝突如其預言爆發後，江學勤近日在美國新聞節目《Breaking Points with Krystal and Saagar》中闡述當前事態。他表示：

伊朗在許多方面都比美國更具優勢。目前這是一場消耗戰，而伊朗已為此備戰長達20年。

江學勤並指出，以色列和伊朗去年6月為期12天的戰爭，讓伊朗得以實地評估美以的打擊能力，此後又有8個月時間完成全面備戰。他同時提到，哈馬斯（Hamas）、真主黨與胡塞武裝等伊朗盟友，已深入掌握美國的作戰思維，並發展出「削弱乃至摧毀美國霸權」的策略。

他描述伊朗目前的戰略方向是「對整個全球經濟發動戰爭」，具體手段包括打擊海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）成員國的關鍵能源基礎設施。他特別提及，若伊朗無人機攻擊GCC國家的海水淡化設施，數百萬人將面臨缺水危機。

至於美國是否將派遣地面部隊進入伊朗，江學勤預測，「歷史上從未有哪位總統能單靠空中打擊完成政權更迭，地面部隊不可或缺。未來幾個月內，來自GCC國家與以色列要求美國派遣地面部隊的壓力將持續升高」。

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