二十四節氣｜春分巧撞「龍抬頭+土地公生日」　做啱3事招財旺事業

3月20日迎來極為特殊的日子，「春分」節氣與農曆二月初二「龍抬頭」在同一天出現。台灣命理專家王老師表示，當天同時也是土地公加昇日，民間稱為「頭牙」，有3件事必做，能讓今年財庫滿滿、事業運爆發。



春分必做3事增財運、事業運

1. 剃龍頭

民間流傳「二月二剃龍頭，一年都有精神頭」的說法。王老師指出，這天剪頭髮可擺脫不順，帶來一整年的好運氣。他提醒民眾，理髮廳當天都會客滿，記得要提前預約。

民間流傳「二月二剃龍頭，一年都有精神頭」的說法。（Unsplash）

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2. 引龍水

王老師說明，在當天早上7時至9時「龍時」接水，曬5分鐘後稱為「引錢龍」。用這盆水拍拍臉頰、洗洗手，可除去霉運，接引龍氣。

接著準備5枚硬幣投入水中，這盆水就成為丙午開運發財水，可招五方財，之後將水放置家中財位滿7天後，即可將5枚硬幣收作開運錢母，代表錢滾錢，引財入庫。

3. 拜頭牙

王老師強調，這是整年補財庫超重要的一天，不能忘記參拜土地公。《福德正神真經》記載，二月初二日是加昇之日，土地公在此日被封為福德正神。想要今年財運亨通、業績爆發，千萬別忘了「做頭牙」。

王老師補充，需準備麻糬來黏錢，就能補運金、補財庫，參拜時要把願望數字化講清楚，比如具體業績目標或收入金額，並與發願行善連結，這樣感應最為靈驗。

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