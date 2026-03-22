武漢食客食牛蛙驚見「加料」　天花板穿洞人腿懸半空　食客嚇餐飽

近日，武漢一家牛蛙店上演驚險一幕。有食客用餐期間，天花板突然破洞，一條穿着長褲的人腿直直懸掛半空，場面嚇人。



據《瀟湘晨報》報道，3月22日，事發於武漢一家著名的牛蛙店，食客趙先生回憶稱，當時店內只有他這一桌客人，正在吃牛蛙時，樓上傳來異動，隨即食肆天花板突然出現一個破洞，一條穿着長褲的人腿直挺挺地懸掛在半空，場面極度駭人，把他嚇得不輕。

（《瀟湘晨報》）

店家事後解釋稱，事發時該食肆樓上正進行裝修工程，店內一名服務員在樓上行走時，不慎踩穿天花板，導致整條腿「掉」了下去。

店家回應指，該名服務員當時已被及時救出，幸好人並無大礙，店方也當即讓其放假休息，而該員工在今日（22日）已正常回到工作崗位。至於受影響的食客，店家在事發後已立即組織疏散。