河南女童獨站小學外　路人發現報警求助：爺爺凌晨1時許送她上學

3月30日，河南洛陽的常先生凌晨3時許出門放狗（遛狗）時，驚覺一名小學生獨自站在校門外，經詢問得知，她是被爺爺送來上學。常先生表示，老人高齡且溝通困難，所幸及時發現並報警。



常先生住在學校對面的屋苑，他拍片稱，自己凌晨3時許出門放狗時，發現一名小學生獨自站在校門口，隨身只帶了文具袋，「我剛好之前在這個學校帶過體育課，也算是這學校老師，我一看這個小學生穿個校服，一看周圍也沒有大人，然後就問她，她爺爺給她送過來的」。

常先生發現一名小學生獨自站在校門外。（影片截圖）

一名小學生獨自站在校門外。（影片截圖）

常先生表示，小學生的爺爺已經80多歲，他嘗試聯繫對方，但發現溝通十分困難，當即選擇報警求助。

民警到場核實情況，經了解，老人家凌晨1時40分就將女童送至校門口，女童已獨自在外等候近2小時。

民警到場核實情況。（影片截圖）

事件引發公眾對於高齡長者認知障礙及留守兒童、隔代教養安全隱患的擔憂，提醒家長應關注長輩的身心狀態。

網民睇法：

老人應該是看錯時間了，那麽大年紀還要送孩子也是挺不容易的

老人要去醫院看看了，有可能是阿爾茲海默

幸虧遇到的是好心人，不然不好說咯

只能說 如果沒有他去遛狗這個機會 這個孩子要一直站一夜

很有愛心的好心人，能淩晨三點去遛狗

就我一人覺得3點多出來遛狗也是相當炸裂嘛

