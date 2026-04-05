浙江網約車驚魂　司機突「伸手摸後座女乘客」還叫她摸自己腹肌

浙江一女子稱夜裏打車遭遇司機性騷擾，司機展示自己的腹肌讓女子摸，女子受到驚嚇，在平台舉報並報警。



女子稱，乘車期間，自己用手機觀看其朋友發布的健身視頻，司機見狀後隨即向她展示自己的腹肌，並詢問能否像她朋友一樣直播健身，女子婉拒後，司機突然將手伸至後座，觸摸其手部和腿部。該舉動讓女子始料不及——「唉，你幹嘛， 你好嚇人啊！」女子尖叫道。

浙江一女子稱夜裏打車遭遇司機性騷擾，司機展示自己的腹肌讓女子摸，女子受到驚嚇，在平台舉報並報警。（示意圖，viktor-bystrov/unsplash）

女子婉拒後 司機突將手伸至後座摸她▼▼▼

這名女乘客安全下車後立即向警方報警，並同步向網約車平台投訴。

事後，該女子在個人社交賬號上發布了一張行政立案告知書，並配文：

已經報案立案了，剛做完筆錄回來，不過帽子叔叔那邊說猥褻需要摸女性隱私部位才算，他這種都不一定能有什麼處罰。

事後，該女子在個人社交賬號上發布了一張行政立案告知書，並配文稱「這種行為不一定能有甚麼處罰」。（截取自抖音）

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