｢保眼救命藥｣他克莫司　內地缺貨價格翻4倍　家長：救孩子月花7千

他克莫司（tacrolimus）眼藥水為角膜移植後需長期藥物，若停用此藥可能導致失明。然而原本779元（人民幣，下同）一支的他克莫司，卻因全國性缺貨，一支價格最高漲至3382元，令許多急需用藥的患者陷入了「用不起、停不得」的絕境。



據《羊城晚報》報道，廣東劉女士表示，孩子角膜移植術後必需長期使用的他克莫司眼藥水，然而該藥面臨全國性缺貨，線上線下零售渠道價格大幅暴漲，「這是孩子保住視力的救命藥，現在不僅醫院缺貨，我們普通家庭也快用不起了。」

據悉，他克莫司眼藥水不僅是角膜移植術後抗排斥的「救命藥」，也是治療兒童春季角膜炎、免疫性角結膜炎等眼病的核心用藥。另一款被家長奉為「近視神藥」的阿托品眼藥水也正陷入搶購潮和濫用爭議。孩子的眼睛，正在面臨「藥荒」與「藥害」的雙重考驗。

劉女士介紹，「孩子術後必須每12小時滴一次，一支藥最多用半個月，以前一個月藥費也就一千多，現在光買藥一個月就要花六七千，長期下來根本承擔不起。」而最讓她焦慮的不只是漲價，還有供應的不穩定，「現在到處都缺貨，就算願意花高價，也怕哪天徹底買不到，孩子的眼睛就毀了。」

除了劉女士外，社交平台上，大量患者發帖吐槽該藥的缺貨漲價問題，不少人直言「每天都在為找藥發愁，整夜睡不著覺」。還有患者選擇購買日本版他克莫司眼藥水。

他克莫司眼藥水在內地全線缺貨。

網絡上，有不少人詢問他克莫司滴眼藥。

報道介紹，0.05%他克莫司眼藥水，是角膜移植術後抗排斥反應的首選藥物，同時也用於內源性葡萄膜炎、重度春季角膜炎等免疫性眼病的治療，對於術後患者而言，一旦擅自停藥，可能導致移植的角膜植片壞死，最終面臨失明風險，是不折不扣的「保眼救命藥」。

此前，這款藥物在內地公立醫院的售價約為779元/支（5ml裝），且納入醫保目錄，患者可按比例報銷。但從今年3月開始，全國多地患者陸續發現，當地三甲醫院頻繁出現該藥缺貨的情況，只能被迫轉向電商平台、線下零售藥房自行購藥，而渠道內的價格早已一路飆升。

在網購平台，他克莫司眼藥水的零售價格已漲至1700元至2500元區間，部分藥房單支售價最高達到3382元，較原價漲幅超4倍。藥房網商城價格監測數據顯示，今年3月下旬，該眼藥水的市場均價約為1032元，較前一周的819元環比上漲26.01%，進入4月後，價格仍在持續走高。

而此次他克莫司眼藥水價格暴漲，並非官方定價調整，而是全國性缺貨引發的市場亂象。該藥原研為日本千壽制藥，國內臨床使用高度依賴進口，本土藥企的仿制藥研發尚未落地，此前興齊眼藥已終止相關臨床試驗，導致國產替代處於空白狀態，供應穩定性本身就存在短板。而今年春季過敏性眼病進入高發期，臨床用藥需求激增，進一步加劇了供需失衡，成為此次斷貨漲價的直接誘因。

與此同時，部分藥商、黃牛利用患者的剛需心理和「怕失明」的恐慌情緒，趁機囤貨哄抬物價，進一步推高市場售價。在二手交易平台，有不少個人賣家轉手閒置的他克莫司眼藥水，標價均在2000元以上，甚至有賣家直言「貨源緊張，價格每天都在漲」。

據醫保部門相關工作人員介紹，該藥僅在公立醫院正規渠道開具處方購藥時，才可按醫保比例報銷，第三方零售渠道的高價購藥，無法納入醫保報銷範圍，所有費用只能由患者全額自行承擔。

針對該藥缺貨漲價的問題，中山大學中山眼科中心藥學部相關工作人員表示，目前醫院已針對該藥的供應問題制定了相應的解決方案，患者可憑處方由醫生開具相關用藥申請，通過院內流程協調藥品供應，同時醫生也會根據患者的具體情況，評估是否可使用環孢素眼藥水等替代藥物。