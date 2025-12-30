4歲女童染性病！揭祖母明知自己已確診仍經常「用嘴這樣做」導致

安徽一名4歲女童全身出現不痛不癢的紅疹，家長原以為是過敏症狀，但使用抗過敏藥物後症狀未見改善，紅疹反而持續增加。轉診至上級醫院檢查後，醫師發現女童手心和腳心的紅疹形態特殊，疑似二期梅毒疹，經相關檢驗確認女童罹患後天性梅毒。



據《瀟湘晨報》報導，經過詳細排查傳染源，最終鎖定女童的奶奶。原來奶奶本身患有梅毒卻未接受系統治療，平日經常用嘴替女童餵飯。雖然梅毒透過唾液傳播的機率極低，但恰巧奶奶有牙齦出血問題，女童口腔內又有破損，病原體因此透過唾液間接傳染。

安徽4歲女童染二期梅毒！竟因奶奶「用嘴餵飯」（微博＠閃電新聞）

女童感染梅毒全因奶奶唾液傳播：

+ 11

鄭州人民醫院皮膚科主任李天舉表示，許多人忽略梅毒除了性接觸傳播外，還有其他傳播途徑。母嬰傳播方面，患有梅毒的孕婦可能在懷孕或分娩過程中將病原體傳給胎兒或新生兒。血液傳播包括輸入感染者血液、共用被污染的注射器，或使用被病原體污染的醫療器械。

間接接觸傳播則可能發生在感染者與他人共用餐具、用嘴餵飯、親吻等行為，若雙方均存在口腔黏膜破損，病原體可能透過唾液傳播。李天舉指出，人們有時會因接觸梅毒患者的潰瘍而受到感染，但這種細菌無法在人體外長時間存活，因此健康人通常不會因碰觸患者接觸過的物體而感染。

梅毒病程分為一期、二期、三期，早期症狀容易與過敏、皮膚病混淆：

．一期梅毒感染後3至4週開始出現不痛的潰瘍，常見於病原體接觸有破潰的部位，附近淋巴結會腫大但一般不痛。

．二期梅毒在硬下疳出現後6至12週開始，會出現全身症狀如低熱、乏力、頭痛，核心症狀是梅毒疹，身上會長紅斑、丘疹、水疱等多形性皮疹。

．三期為最危險階段，病原體會侵犯全身器官，導致嚴重併發症。



專家建議，成人應避免無保護的性接觸，定期進行性病篩檢。兒童防護方面，應杜絕用嘴餵飯、用嘴替孩子試溫度、親吻孩子口腔或面部等行為。若家人確診梅毒，需及時治療，治療期間減少與兒童的密切接觸。

【延伸閱讀】傳染病｜不只流感、腸病毒！提防10大幼兒疾病 嚴重可致重症命危

+ 33

延伸閱讀：

殺人魔張文私密嗜好曝！愛看日漫、玩「角色扮演」手遊

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】