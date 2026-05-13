汶川地震18年｜踩滑板、滑雪、爬雪山　截肢女生用運動掙脱自卑

汶川地震已經過去18年了。當年從廢墟中走出的倖存者胡月，沒有被命運困住，而是奔赴山野、馳騁冰雪，以運動向陽而立，用滾燙生命力書寫屬於「閃光少女」的人生答卷。



5月12日，羊城晚報記者連線胡月。這一天，於她有着刻骨銘心的雙重時間刻度：汶川地震劫後「重生」整整十八年，義肢相伴人生亦整整十八載；時光輾轉，她也恰好邁入而立之年。電話那頭的胡月，語調平和從容，語態淡然沉靜。沒有刻意煽情，字句之間，盡是歷經風雨後的通透與倔強，更藏着一份向陽而生、肆意生長的蓬勃生命力。

汶川地震倖存者胡月（小紅書@了不起的胡月）

現在的胡月坦然接納身份標籤，走出自我封閉的陰霾：

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12歲遭逢劫難失去左腿，用運動治癒內心褶皺

2008年，年僅12歲的胡月在汶川地震中不幸截肢，左腿永遠與義肢相伴。突如其來的災難，撕碎了少年無憂無慮的童年，也讓「殘缺」二字，從此刻進她的人生底色。

漫長歲月裏，胡月曾深陷自卑與敏感的牢籠。她害怕旁人異樣的目光，抗拒多餘的同情，對「殘疾人」三個字極度敏感。求學、工作，她小心翼翼隱藏身份，不敢穿裙子，不願展露義肢，把自己封閉起來，活得拘謹又隱忍。那時的她，始終無法和身體的缺憾握手言和，更無法接納不完美的自己。

2008年，年僅12歲的胡月在汶川地震中不幸截肢。（截取自微信視頻號@羊城晚報）

骨子裏愛奔跑、愛闖蕩的天性，終究沒有被命運困住。截肢一年後，13歲的胡月看着同齡人玩轉滑板，心底對自由的渴望悄然萌發。板房安置點的圍牆邊，她獨自扶牆反覆練習，一次次摔倒，一次次默默爬起。父母擔心她受傷、磨損殘肢，極力勸阻，她便偷偷練習，憑着一股不服輸的韌勁，硬是學會了滑板。

自此，滑板、滑雪、高海拔雪山攀登，成了她衝破桎梏、療愈內心的方式。缺少腳踝，滑雪發力遠比常人艱難，在同為汶川地震致殘的前滑雪教練好友指導下，她反覆琢磨平衡與發力技巧，無數次摔跌磕碰；挑戰5000米雪山，健全人6小時可登頂，她拖着義肢步履維艱，足足走了9個小時。

運動中扭傷、受傷時有發生，也曾有過片刻想停下腳步的念頭，但傷痛過後，她依舊選擇重新出發。運動沒有還給她完整的身體，卻一點點治癒了內心的褶皺，讓她慢慢掙脱自卑枷鎖，看見自身潛藏的力量。

第一次鼓起勇氣穿上裙子走上街頭，收穫陌生人的善意與誇讚

2022年北京冬殘奧會開幕式參演經歷，成為胡月人生蜕變的重要轉折點。其間，她偶遇同校、同因地震截肢的舊識，對方坦然自信、不懼他人目光的生活狀態，深深觸動了她。在好友陪伴鼓勵下，胡月第一次鼓起勇氣穿上裙子走上街頭，收穫的不是打量與非議，而是陌生人發自內心的善意與誇讚。

胡月大方穿上各色衣裙，坦然接納身份標籤。（小紅書@了不起的胡月）

那一刻，壓抑十幾年的心結悄然解開。她不再遮掩義肢，主動和病友聯手設計閃光裝飾義肢，為日常運動義肢鑲嵌水鑽點綴，把曾經想要藏匿的缺憾，活成了獨屬於自己的閃耀。她大方穿上各色衣裙，坦然接納身份標籤，終於走出自我封閉的陰霾。

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30歲的她：「我不完美，但我完整」

站在汶川地震18周年、人生30歲的交匯點上，胡月完成了一場遲到多年的自我和解。曾經的她深陷年齡焦慮，被世俗「有房有車、成家立業」的標準裹挾；如今邁入而立之年，她徹底放下執念，不再用世俗框架定義人生成敗。她與年少敏感的自己温柔握手言和，坦然接納命運的傷痕，接納不完美的人生本真。

我不完美，但我完整。

這是30歲的胡月最真切的人生感悟。她坦言，世間本無絕對完美，人人皆有遺憾與缺憾。真正的成長，從不是偽裝無懈可擊，而是敢於直面缺憾、與過往釋懷、與自己和解。

如今紮根四川成都的胡月，專注經營自媒體賬號，以自身經歷傳遞向陽而生的力量。她學會享受獨處、向內審視自我，褪去浮躁，安於當下；心底仍懷揣環遊世界、徒步山河、挑戰更多極限運動的夢想，想用腳步拓寬人生邊界，用經歷豐盈內心世界。

成功的事兒只有一件，就是按照自己喜歡的方式度過一生。

這是胡月送給同齡女性的寄語，也是她十八年「重生」之路的人生答卷。

從12歲遭逢劫難折斷羽翼，到30歲與過往和解向陽而立；從刻意遮掩殘缺、困於內心陰霾，到坦然接納自我、活成一束微光。胡月用十八年時光證明：命運可以奪走身體的完整，卻永遠禁錮不住向上生長的靈魂。不完美的人生，依然可以活得坦蕩、熱烈、光芒萬丈。