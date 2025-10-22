耳機｜開60%音量是慢性自殺？醫生揭戴耳機3大壞習慣恐致聾

耳機已經成為大家的日常必需品，由搭地鐵返工到開緊工甚至睡覺都會帶，耳機早已融入我們的生活，成為現代人用以劃分私人空間的工具。有人認為，只要不把音量調到最大就萬事大吉，而近日台灣醫師黃軒指出，即使音量不大，只要帶著耳機就會對聽力造成負擔。



世界衛生組織的安全標準說明80分貝是一個成人的聆聽上限，如果在一個星期之內暴露在80分貝的聲音水平的時間超過40小時，就會損傷耳蝸毛細胞，而且損傷後無法再生，會導致聽力損傷。

（yuhaimedia@Unsplash）

分貝太高很傷耳

而高分貝傷害在生活中隨處可見，根據環境署的資料，港鐵行車時的環境噪音介乎85至90分貝。有研究指，在某些路段車廂內可超過100分貝。要將耳機音樂聲壓過車廂的轟鳴聲，音量早就嚴重爆錶。而香港交通噪音標準的以70分貝(A) L10（1小時）為指標，意思是聲音在60分鐘內就會有10%的時間會超過這個噪音水平。

最新研究指出，全球有近7億到13.5億的年輕人，因不良的聽音習慣，而面臨聽力受損的風險。

不入耳不等於保護耳朵

近年流行的骨傳導或開放式耳機，常被宣傳為不塞入耳道、更安全的選擇。但誤區是無論空氣傳導還是骨傳導，聲音的終點都是刺激耳蝸毛細胞。

有研究結果顯示，開放式耳機在嘈雜環境下，為佩戴者聽得更清晰，平均音量仍然高達86分貝。證明開放式並不等於聽力安全，耳朵仍舊在被轟炸。

沒聲音也傷耳

即使處於靜音或關閉狀態，長時間佩戴耳機仍然存在風險。常見的入耳式耳機，佩戴容易讓耳道悶熱潮濕，成為細菌繁殖的溫床。細菌在耳道內的繁殖速度，可能比平時快3至5倍倍，大幅增加感染風險。而且耳朵處的皮膚薄，神經分佈較為密集。長時間的物理壓迫可能會引起腫痛，甚至在外耳廓壓出印記。

拯救聽力三大守則

1. 2個60原則

平時佩戴耳機時，要注意音量大小，黃軒醫師建議音量最好不要大於60%。以及要注意使用時間，連聽時間最好不要超過60 分鐘。每聽一小時，就讓耳朵休息一下。

2. 嘈雜環境下使用降噪耳機

降噪耳機並不是智商稅，而是保護聽力的實用工具。它可以有效隔絕或抵消周邊環境噪音，就自然不用將手機音量調高去對抗外部喧囂，可以將聽音分貝數控制在安全範圍之內。

3. 定時檢測聽力，有異常立即就醫

黃軒醫師提醒要隨時關注耳朵預警訊號。一旦出現耳鳴、有悶塞感或聽不清等症狀，應立即停用耳機並尋求醫生幫助。定期的聽力檢查是了解耳朵健康狀況的最佳途徑。

黃軒醫師最後也強調，錯誤使用耳機就等於健康的慢性炸彈，聽力損傷是不可逆的，你的耳朵比任何一副耳機都更值得好好珍惜，不要等真的出現健康問題才來後悔。

資料來源：黃軒醫師 dr_ooi_hean