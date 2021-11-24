港識深事｜20分鐘內收到過千條短訊「轟炸」　女子疑遭惡意騷擾

在網上申請或登入帳號時，不時都需要註冊手機號驗證身份。然而，來自深圳的吳女士上周六（20日）卻在20分鐘內收到過千條短訊，懷疑被惡意騷擾。

今日（23日），涉事電訊商中國移動的工作人員解釋，初步判斷吳女士是遭遇「短訊炸彈」，導致短時間內收到大量驗證碼短訊。



《南方都市報》後道，吳女士反映稱，自己在11月20日中午12時20分許，突然在手機收到大量驗證碼短訊，「來自於各種平台的驗證碼短訊，突然蜂擁而至發至手機，平均每秒就有一條，持續二十分鐘以上，不一會兒就收到了上千條短訊」。

她為了查清緣由，迅速撥打中國移動「10086」的客服電話，工作人員解釋稱曾有部分機主反饋過類似問題，但具體原因尚不清楚，同時幫助其開啟騷擾短訊的防護服務，「工作人員幫我即時開啟了防護服務，但是來自於各平台的驗證碼短訊仍然不停發來，根本就攔截不了」。

中國移動通信集團廣東有限公司深圳分公司的工作人員稱，經業務部門初步判斷，該現像或許為「短訊炸彈」，即不法分子下載特製程序，利用網站提供的正常驗證碼下發功能，冒用被騷擾號碼在不同網站提出註冊申請，導致被騷擾號碼短時間內收到大量驗證碼短訊，達到惡意騷擾和敲詐目的的一種行為。受到騷擾的用戶可以致電人工客服，開啟個性化防護服務，或透過第三方軟件攔截騷擾短訊。

廣東中熙事務所律師譚海波表示，根據《民法典》相關，自然人的私人生活安寧受法律保護，除法律另有規定或者權利人明確同意外，任何組織或者個人不得「以電話、短訊、即時通訊工具、電子郵件、傳單等方式侵擾他人的私人生活安寧」。他建議，被騷擾用戶可通過聯繫主體平台或報警尋求幫助，「用戶可以向平台或者警方請求調查具體原因，查明是移動公司的系統故障？還是有人惡意而為？我覺得通訊運營商平台應該給出明確的結論和證據支持」。

譚海波提到，如果是通訊運營商平台系統故障，平台應當承擔相應責任，如果是有人惡意報復，那麼責任人已構成侵權，需承擔侵權責任，「這種行為涉嫌違反《治安管理處罰法》，情節嚴重的可處5日以上、10日以下拘留，可以並處500元以下罰款。此外，他又稱通訊運營商平台應當採取更有效的技術措施，防治此類違法行為再次發生，切實履行企業社會責任，充分保護消費者合法權益。