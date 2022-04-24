WFH｜是家也是辦公室　工作生活那條線怎分？3名年輕人分享感受

3月以來，在一些城市，人們因為疫情防控而足不出户，除了線上買菜購物，遠程工作也成了居家的大課題。我們連線了3位上海「職住一體」者的家，有人在家工作5年，曾經「懶散」，逐漸自洽；有人的家和工作室相隔15分鐘，每時每刻，身處高密度的美學氛圍；有人的辦公室在家隔壁，工作和生活看似很近，又截然分離……他們的職業不同，但都長期在「居家」的工作氛圍裏，一邊持續學習、出新，一邊充電、安定。

長期在家工作的人，要怎樣對抗「倦怠」、提高效率？居家辦公也許是靈感的補給？怎樣打造舒適的「家居工作室」？疲憊時如何舒緩心情、獲得慰藉？看看他們的故事。

編輯 徐瑩 責編 Tango



在「家」工作的人

01

在家裏「懶散」工作5年：我自洽了

莫言 自主創業者、博主

職住一體：2018至今

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汪莫言和先生帶着兩隻貓，租住在上海市松江區一套300多平米的房子裏，已經快4年了。這是他們的家，也是工作室。莫言經營着一個家居小品牌，要照顧從設計、打樣、生產到上新、銷售、發貨的所有環節，她依舊希望工作環境是舒適鬆弛的，「為了滿足倉儲需求，最好找一個廠房辦公，但我不喜歡那樣的環境，恰好碰到了這套房子，足夠大，還能生活，太完美了。」

莫言和她的家、工作室2018年7月時，夫妻倆用1個月、5萬塊完成了全屋整修，搬了進來。經過入户的花廳後，客廳、餐廳、廚房形成一個通透的整體，2個卧室自住，另2個作影棚和倉庫。硬裝稍微「粗糙」些，向工廠訂製櫃架，但浴室和廚房絕不馬虎，「它們關係到最基礎的生活品質，配套的水電煤、管線、台盆等一定要合理齊備，得多花些心思和費用」。

2018年時，「一条」拜訪莫言的家軟裝很豐富，梳化、桌椅、擺件、器皿等都是長久以來的「收藏」和「積蓄」，在大白牆下伴着光影變換，顯得清爽。當時，莫言説這是「精緻毛坯風」，還將改造乾貨分享在社交平台，「一条」也曾來拜訪，吸引了不少關注，算是網絡上颳起的第一股「毛坯風」。

2018年的模樣其實，這不是夫妻二人過手的第一套房子。早在2016年，莫言還有一份朝九晚五的全職工作，她和先生住在買來的一間小公寓裏，帶個院子，距離這兒並不遠。「我們都學美術，摸索着設計自己的家。」裝修完之後，她把心得發佈在家居平台上，還吸引了一波粉絲。那時候，國內的家居市場沒有現在繁榮，很多好看的物件特別貴。裝修過程中，莫言試着設計、製作一些單品，比如地毯。沒想到這些小東西竟然被很多人喜歡，乾脆自己創業。到了今年，因為物品越來越多，莫言又在樓上另租一間房，作倉庫和發貨室。

2021年剛換上的中古梳化莫言的工作時間，一般從午後開始，畫設計圖、和工廠對接、拍攝……她不習慣固定「工位」，哪裏待着舒服，就在哪裏開工，「卧室裏的單人梳化和客廳的長桌，是最常用的兩處，其實畫圖嘛，哪裏都可以的」。對她來説，在家工作，整個人都很自由，許多用於通勤的時間都能用於生活。

卧室但居家辦公的「壞處」是，「偶爾會助長怠惰，我甚至會愧疚，為甚麼自己的工作時間比別人短得多？但有時，我晚上十點接到工廠的電話，也得馬上處理，直至凌晨。」類似突發而零散的工作常有，作為博主，莫言在攝影棚之外，也可能隨時需要拾起相機，抓取衣食住行的片段。「在家工作，最重要的，是在有限的時間裏，讓所做的每件事都有意義，工作=結果。」

用莫言的話來講，像她這樣「懶散」的人，也經過了兩三年的適應期，才與在家辦公這件事「自洽」：「有些在家工作的朋友是完美主義者，自我要求很高，每週、每日都有計劃表，她們不能接受懶散，會焦慮。我這幾年最大的困難，也的確是要與散漫抗衡，做到不拖延。現在的狀態，我挺享受的，自己掌握節奏，這種節奏是流動的，不必細緻到每日如何，而是在設定的截止日期前，一定能完成工作，中間的度，我來把握。當然，客户、訂單也推着我向前走。我肯定沒法當作家，在家寫一本書，這事可全憑意志力才能實現呀。」

2021年冬至，莫言和朋友們在家「露營」，吃火鍋、包餃子上海這一輪疫情，對莫言的影響不小，常合作的工廠暫時關停，物流受阻，幾個處於研發過程的新品就此卡住。焦慮顯而易見。憋在家裏，她開始重拾畫筆，也學起了結他。

家人、花草、貓、畫3月中，小區一度解封后，她和先生第一時間跑去了附近的辰山植物園，在她眼裏，郊區公園是最舒服的目的地，「比在市區喝咖啡、下午茶自在多了。」

辰山植物園侍弄花草也就成了重要的日程。莫言是學景觀設計的，在露台上安置了不少花草，三四月，大部分還在萌芽，木繡球早秀，再往後，繡球、月季、鐵線蓮漸次開花，油橄欖四季長青……

給人慰藉的露台上有不少香草這幾年，因為工作緣故，莫言見過更多好物件、好空間，擴容了知識庫。淘來的東西，也漸漸有了屬於她的氣息。「朋友講，我買的傢俱是偏中式的中古風，」她説，「看得多了，再去了解一些大師作品，會慢慢形成自己的審美。我在這個過程裏接觸到一些中古傢俱，遇到喜歡且買得起的，就儘量收回來。『中古』是個統稱概念，既包括昂貴的收藏級作品，也包括幾年前還買得下手、現在已經令人望塵莫及的大師傢俱，譬如芬尤的椅子，還包括部分品牌仍在生產的二手舊物，它們的價格更易被大眾所接受。」

在蘇州一家中古傢俱店能打動莫言的東西，要麼用料好，譬如不可復刻的柚木製品，或是出自大師之手的傢俱，哪怕不夠出圈，但造型優美、閤眼緣……這樣的東西多了，家裏的氣質便成熟起來。莫言也通過更換傢俱與陳列，來改變「小氣候」。去年5月，她為卧室換了燈，將小角落佈置一新，並寫道：「最近發現大家都在努力營造家裏的中古感……相比跟風買爆款中古單品，更推薦從設計的本源去思考：你喜歡的是丹麥現代設計的精妙，還是冷靜工業的包豪斯金屬？又或者是日式美學的實木？確認自己喜歡的風格，然後去尋找適合的單品，符合你的美學定義，才能打造出屬於你自己的家居氛圍。」

莫言喜愛的吊燈莫言的一些博主朋友，也過着職住一體的生活。這些人中，她很喜歡去美食研究者「抓胃」家吃飯，「朋友們的家都有獨特氣質，絕不和網紅臉雷同，抓胃的家，氛圍尤其好，堆滿了從各處淘來的、符合主人審美的小東西，那種人與家融為一體、毫不刻意的樣貌，真是迷人。」

莫言向抓胃「蹭」來的飯莫言曾在微博上説：「家好像穿衣打扮一樣，年輕時仰慕穿着得體而隆重的人，而現在更追求舒適和親切感……説明了全民的審美進步，是很好的事情……總有一天，我們每個人的家，都有自己好看的樣子。」明年，莫言一家將搬入郊區的新房子，裝修風格、改造手法都會有很大轉變，但不變的，是她職住一體的生活方式。

02

當生活成為工作的靈感之源

北野 自主創業者、博主

家與工作室相距15分鐘

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從2021年年底到2022年的春天，疫情此起彼伏。這期間，北野自己策展，在工作室先後辦了2個免費預約入場的小展，一個圍繞工業設計收藏和聲音展開，一個關於蘑菇和燭火。她的工作室就在上海衡復風貌區內，一座老洋房的一層，室內有一排窗，正對着既綠意盎然又不乏生活氣息的小區入口，這是她喜歡的工作氛圍，帶着人情味，沒什麼距離感。

工作室內的光影北野讀的是商科，因為興趣，工作方向漸漸轉為媒體、陳列、設計、攝影相關，後來成為生活方式博主。現在，因為過往的閲歷積累和知識儲備，她試着將大部分精力放在獨立策展和膠片影像上。

展覽「幻園」，粘土捏成的蘑菇不必布展的時候，北野就讓工作室「空」着。帶橫窗的主屋裏，兩把老舊的東方藤編木椅是淘來的；一張中古枱面，畫如康定斯基的線條；一張北野訂做的沙發牀，木料來自傣族老木屋拆掉後的舊物利用；一個丹麥的中古收納櫃和一張書桌。

沒有展覽時的工作室小房間裏，八仙桌、香氛、打字機陳列櫃常駐。更深處的茶室內，四壁是素淨的白，讓人想到和紙，屏風、茶具和手碟安靜地躺在地上，別無他物。

工作室內的茶室和北野聊起很多東西的來歷時，像在聽她説自己的生活。租來的loft小家，就在延慶路上，騎自行車到工作室，15分鐘，每天儘量走不同的路線。北野日常習茶，家中的客廳裏，擺放着一張上世紀50年代的英國圓形古董桌，旁邊倚着的金箔屏風，為氛圍點睛了。

北野的家她喜歡做手工，編織掛毯和茶席，或是拿廢棄的牛仔褲做拼布。因為有些做香氛、瑜伽、音療的朋友，她也逐漸接觸和學習，待在家裏需要舒緩心情時，聽些少數民族的音樂，燃支香，放鬆片刻。

北野的家正因為生活中有這些趣味，所以疫情前在各國旅行時，北野會針對性地蒐羅物件，日本的紙和職人器皿、歐洲的中古傢俱和工業設計品、最喜歡的反轉片投影機……

北野的家雖然從沒有立下過KPI，但與生活相關的舊物越收越多，部分收藏後來被放進了工作室。家與工作室相隔15分鐘的路程，用北野的話説，不論職與住的氣息，「都是屬於『我』的呈現」。

「工業設計收藏&聲音展」現場，部分Braun的物件是北野友人的收藏很多案頭工作、修片、剪片等，北野還是喜歡在家裏完成。二樓的牀邊有一張書桌，那是她的工作台。作為一個曾經的工作狂，她非常自律，每天吃過早餐後，要先梳理當日的工作計劃，開展前後，去工作室更勤些。之前住在有名的武康大樓時，北野出門少，去年先後搬了家、有了工作室，她外出的時間倒多了，她喜歡現在的社區氛圍，「現在真正的鬧中取靜了，兩邊都是，周邊有各類菜場、社區咖啡館、小小的美學空間，是真正的生活的樣子。」

工作室所在大樓的入口處呈現生活的樣子，一個移動的客廳，這是北野對這間工作室的定義。「目前，我收的大多不是名畫或高古器皿，也還沒有集齊某個系列的想法。工作室既然在鬧中取靜的老洋房內，就期待來這兒的人在進門後，感受貼合生活的細微之美。這幾年因為工作，結識了一批不同領域的、對生活之美有體悟的人們。對我來説，所見所聞所得都是靈感的來源，把它們內化成生活，再外化成一個能容納十幾人面對面交流、溝通的‘客廳’，非常『理想國』了。」

北野的家，黑膠唱片機是她喜歡的物件雖然北野不固化自己的收物「體系」，但仍然會系統的學習。「我很喜歡的一台電視，是上世紀50年代的作品，從一位專收這個品牌的朋友那求來的，向他討教這類東西的設計、理念、演化，是件非常有趣的事。在有些活動或旅行途中，也會碰到有意思的人，他們可能是英國古董、日本古董或東方物件方面的收藏專家，我會反覆拜訪，去了解他們的收藏體系。多看多學習是非常必要的，只有這樣，才會瞭解自己真正的喜好。」

旅行記錄，意大利雕塑家Marino Marini作品以及位於威尼斯的Olivetti博物館北野説，她能在任何氣氛輕鬆的環境工作，曾經做創業項目時，在咖啡館辦公，非常享受，也能靜心。她理想的空間，是廠房型loft，工作和生活都可以在此自由調節，「其實有多大、在哪裏也都不重要，職和住的落點，還是要回到人本身」。

工作室一角北野非常喜歡工作室的窗，光影變幻給她靈感，布展時累了，或不忙的時候，就望着窗户發呆。「我現在找到了和自己相處的方式，以前是工作狂，每根弦都崩得很緊，現在，就讓節奏慢下來，鬆弛一點吧。」

這個3月的居家瞬間進入疫情隔離期後，北野後續的工作與休假安排都泡湯了，所有的拍攝和展覽計劃都得以月為單位，調整、延後。「朋友給我送酒時，我們還聊着，解封后，能做些什麼，來療愈大家的心緒。我也可能真的會圍繞職住一體，做些規劃，或者出去採風、拍片子，我們都在上海待得太久了，需要接觸大自然，需要到處走走看看，去充電、回血。」

03

家在左，辦公室向右

Fitch 室內設計師

家與工作室相隔一條走廊

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90後室內設計師Fitch住在上海郊區，已經創辦了自己的設計工作室。2019年，他買下一棟商住房中的一整層，一梯一户，於是一半用作辦公區域，另一半自住。「兩邊由一個長廊相聯，這層剛好位於頂樓，帶一個一百多平米的露台，我一眼就看中了，它既是小夥伴們工作之餘的休閒區，遇上隔離時，也讓人有置身户外的感覺。」

露台的風景，透進室內Fitch參與改造的房子，大多有簡約的外貌，白色調的四壁，木質搭配微水泥，再加上大面積的無縫地坪，「比較受年輕人喜愛」。但在設計辦公室時，他加入了更多生活化的元素。工作室入口，一層鏤空的紅磚牆增加光影的流動感，是他從大城SalaAyutthaya酒店得來的靈感。「還有一小道『水景汀步』，有種曲折的洄游感，能增強空間的閒適性」。

FFDESIGN辦公室一角室內大面積的黑與白，以及零星點綴的紅色色塊，讓空間如同一個個環環相套的盒子，多了跳脱。「在我們辦公室，大家是穿拖鞋辦公的，可以相對放鬆一點嘛，不要有那麼大的精神壓力，我們這個行業，加班本來就多。」

辦公室一角而他一廊相隔的自宅，相比之下，更加素淨。進門後，一個超大的中島就在眼前，島台一端是陽光流連的客廳，另一端是3個卧室。略帶些咖色的塗料，很襯木飾面與地板的質感。一盞野口勇的落地燈站在通往露台花園的玻璃門前，自然光影與柔和的燈光相互交替，人造光源的暖彌補了素淨帶來的硬冷。

客廳採光極好臨近露台的餐桌，是室內最「濃墨重彩」的區域，周遭大面積的玻璃門窗引入了藍天白雲下，「色彩」餐桌給人好胃口。Fitch也喜歡收藏潮玩公仔和鞋子，衣物、鞋帽、公仔的收納井井有條，物品本身就是室內的一景。

牀頭的潮鞋展示區辦公室和家的距離，讓Fitch在面對工作時，隨叫隨到。雖然「工作狂」，但二者也有着涇渭分明的區隔，「我很喜歡這種狀態，非常方便。辦公室與家可以一鍵切換，不僅省去了大量通勤時間，在任何時候都能拿到工作資料，處理應急狀況，週末也能接待臨時拜訪的客人。但相應地，我在家看電影、做飯、見朋友，卻不會處理工作，生活和工作相隔很近，也截然分開。」疫情這2年多以來，在家工作對許多人而言，變得越來越平常。

Fitch設計過的房子裏，有數百平米的別墅，也有三十多平米的小户型。它們的主人雖然不是絕然的“職住一體”者，但都有在家營造一個舒適工作空間的需要。「要高效地在家工作，需要相對獨立的工作區域、舒適的燈光、充足的陽光、有安定作用的綠植、貼合使用習慣的桌椅，當然，還要有工作之外的活動空間。」當下疫情所帶來的停工，當然也讓他倍感壓力。「我常在露台上處理些遠程工作，關在家裏，有更多時間思考方案。靜待『春』來吧。」

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