「四捨五入不找零」違法？男子大排檔消費930.9元店家收931元挨批

遼寧大連一男子日前和朋友在海鮮大排檔吃飯共消費 930.9元，收款時卻被收取931元。男子跟店員反應，對方回應，「這是 930.9『 四捨五入』」，更說「你要是覺得差這一毛錢，我轉給你好不好？」



該男子不滿店家態度，將影片上傳網絡，引發網民熱議，店家不找零的行為被稱為「反向抹零」。有網民認為「不須為了一毛錢小題大作」，但亦有網民批評店家「貪小便宜」。據了解，去年（2021年）曾有豬肉店多收不到0.4元被罰款2,000元（人民幣，下同），形同損失5000倍。



10月5日，大連男子用餐的餐館就「四捨五入」一事致歉，表示當日系統操作不當，願意接受相關部門處理。現正在積極排查近期所有「向上（反向）抹零」的顧客，及時聯絡道歉退返。

數據顯示，2022年福建省廈門市某餐飲店因 「反向抹零」 收款被當地市場監管部門共罰款4,148.41元。曾有消費者反應，部分餐館使用的收銀系統顯示「四捨五入」收款方式，即少於0.5元（不含）直接扣除零頭，多於0.5元（含）將向上取整數。

廈門市市場監督管理局執法人員表示，該行為違反了《中華人民共和國價格法》相關規定。另外，經營者 「反向抹零 」卻沒有告知消費者，侵犯消費者的知情權。消費者如遇此類情況，可以保留相關單據投訴舉報。

豬肉店因不找零兩次被罰 損失5千元

廈門市場監管部門介紹一個經典案例，去年（2021年），廈門吳女士到豬肉店買肉，結算後她發現收據上的金額是133.656元，商家卻收了她134元。吳女士向翔安區市場監管局投訴，豬肉店因此被罰款2,000元。

過了一段時間，吳女士再次到同一家店買肉，沒想到店家又再一次「不找零」。吳女士再次投訴，市場監管部門認定豬肉店收取未標明的費用，作出處罰，責令豬肉店改正違法行為，沒收違法所得，並罰款3,800元。該豬肉店兩次不找零一共被罰了5,800元。

圖為香港一個豬肉攤。（梁思行攝）

法官指出，「反向抹零」屬於違法行為，「不得在標價之外加價出售商品，不得反向抹零，不得收取任何未標明的費用。」如果存在價格違法行為，經營者要向消費者退還多收取的價款或者要被沒收違法所得，還可能面臨監管部門的罰款，如果情節嚴重的話，會被責令停業整頓或者吊銷營業執照。

網民點睇：

人家不差那一毛錢，差的是那個態度。

現在都支付寶電子支付了，你就算有個零頭也不影響交易，反向抹零沒必要吧。

反向抹零好像還挺經常，商家會說就是這樣收費的，他們還真是有臉收。

如果是電子支付，多少就是多少。如果現金支付，找不開了給塊糖果也可以，這商家腦子有問題。

