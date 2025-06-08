打風｜天文台：料低壓區南海發展　再移向海南、廣東西部但有變數

【打風／天文台／颱風／熱帶氣旋／移動路徑／明日的天氣】西北太平洋及南中國海今年第一個颱風或下周生成，目前各官方氣象機構的預測仍有大分歧。



天文台今早（8日）續指出，一個廣闊低壓區為呂宋鄰近海域帶來不穩定天氣，預料該低壓區會在未來一兩日於南海中部有所發展，較大機會在本週後期移向海南島至廣東西部一帶，但仍有較大變數，未能完全排除移向廣東東部、福建至台灣一帶的可能性。內地中央氣象台預測在本周二（10日）前後，南中國海海域可能有颱風生成，並可能影響華南沿海地區。



永明香港國際龍舟邀請賽6月7日起一連兩日在尖東海濱舉行。（廖雁雄攝）

永明香港國際龍舟邀請賽6月7日起一連兩日在尖東海濱舉行。（廖雁雄攝）

永明香港國際龍舟邀請賽6月7日起一連兩日在尖東海濱舉行。（廖雁雄攝）

永明香港國際龍舟邀請賽6月7日起一連兩日在尖東海濱舉行。（廖雁雄攝）

天文台上周四晚（5日）指出，南海至呂宋一帶的海水溫度已達到28度；預料本周西南季候風將進一步為南海提供充沛的水汽；由於該區垂直風切變將會有所減弱，配合大氣高層輻散，將有利低壓區發展若低壓區增強為熱帶風暴，將可能成為2025年西北太平洋及南海第一個熱帶氣旋，其名字將會是「蝴蝶」（Wutip 蝴蝶，由澳門所提供名稱）。

天文台：低壓區未來一兩日在南海發展

到今早（8日）早上，天文台表示一個廣闊低壓區為呂宋鄰近海域帶來不穩定天氣，預料該低壓區會在未來一兩日於南海中部有所發展，較大機會在本週後期移向海南島至廣東西部一帶，但仍有較大變數。天文台又指，該低壓區移向廣東東部、福建至台灣一帶的可能性未能完全排除。

歐洲中期天氣預報中心預測周二（6月10日）的熱帶氣旋出現概率預報圖。(天文台圖片)

全球預報系統（GFS）最新的傳統電腦預報模式可見，料一個熱帶氣旋會於周二在南海生成，並逐漸增強周靠近華南沿岸，在本周五稍後至周六（13至14日)在香港以東的汕尾登陸。

▼全球預報系統（GFS）傳統預報系統6月8日上午顯示預測結果▼



全球預報系統（GFS）傳統預報系統預測南海至西北太平洋的低壓系統6月９日下午14:00位置。（Windy.com網頁圖片）

全球預報系統（GFS）傳統預報系統預測南海至西北太平洋的低壓系統6月10日下午14:00位置。（Windy.com網頁圖片）

全球預報系統（GFS）傳統預報系統預測南海至西北太平洋的低壓系統6月11日下午14:00位置。（Windy.com網頁圖片）

全球預報系統（GFS）傳統預報系統預測南海至西北太平洋的低壓系統6月12日下午14:00位置。（Windy.com網頁圖片）

全球預報系統（GFS）傳統預報系統預測南海至西北太平洋的低壓系統6月13日下午14:00位置。（Windy.com網頁圖片）

全球預報系統（GFS）傳統預報系統預測南海至西北太平洋的低壓系統6月14日下午14:00位置。（Windy.com網頁圖片）

不過歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統電腦預報模式及人工智能天氣預報「歐中AIFS」、「盤古」及「伏羲」，均料只是一個較弱的低壓系統，甚至只是一個廣闊低壓槽，並料向西移向海南島一帶。

上述結果由電腦結果直出，未經人手調整。

▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統預報系統6月8日上午顯示預測結果▼



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▼人工智能預報系統「盤古」6月8日上午顯示預測結果▼



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▼人工智能預報系統「伏羲」6月8日上午顯示預測結果▼



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▼人工智能預報系統「歐中AIFS」6月8日上午顯示預測結果▼



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明日的天氣料仍酷熱 星期二稍後局部地區有驟雨

天文台預測明日（9日，星期一）氣溫與今相若，介乎28至33度，吹南至東南風3級，大致天晴，日間酷熱，局部地區有驟雨；酷熱天氣持續至星期三（11日），吹東至東北風4級，日間酷熱，有幾陣驟雨。

天文台6月8日早上11:30更新九天天預報，料本周初期酷熱。（天文台圖片）

黑色星期五局部地區有雷暴 氣溫回落至30度以下

天文台料周三（11日）起天色轉差，周四（12日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，大致多雲。

到周末受到低壓系統影響，周五（13日，黑色星期五）天氣大致多雲，中有驟雨，局部地區有雷暴，氣溫降至26至29度；周六（14日）天氣相若，吹南至東南風4至5級。下周日（15日）天氣轉好及氣溫稍為回升，料日間短暫時間有陽光，最高31度。

到下星期一（16日）及星期二（17日），氣海介釆7至31度，有幾陣驟雨，大致多雲。

▼6月7日 永明香港國際龍舟邀請賽▼

