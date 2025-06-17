返工返學注意　天文台發特別天氣提示：今早料有大驟雨及狂風雷暴

天文台今日（17日）清晨近6時再發特別天氣提示，指出與活躍西南氣流相關的強雷雨區正影響珠江口一帶，並預料會在今早為本港帶來大驟雨及狂風雷暴，提醒市民提高警惕。



天文台料今日多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，市區最高氣溫約30度，吹和緩南至西南風，初時風勢清勁。



熱帶氣旋蝴蝶6月12日逼近華南沿岸，有市民及遊客在一號風球下在尖沙咀海旁，冒着大風大雨欣賞維港景色。（梁鵬威攝)

熱帶氣旋蝴蝶6月12日逼近華南沿岸，有市民及遊客在一號風球下在尖沙咀海旁，冒着大風大雨欣賞維港景色。（梁鵬威攝)

熱帶氣旋蝴蝶6月12日逼近華南沿岸，有市民及遊客在一號風球下在尖沙咀海旁，冒着大風大雨邊欣賞維港景色邊自娛。（梁鵬威攝)

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6月17日清晨5時半的雷達圖顯示，與活躍西南氣流相關的強雷雨區正影響珠江口一帶。（天文台圖片）

6月17日截至清晨5時30分本港雨量分佈，大雨主要在北區。（天文台圖片）

【06:00】雷暴警告有效時間延長至上午8時30分。

【05:50】天文台再發特別天氣提示：與活躍西南氣流相關的強雷雨區正影響珠江口一帶，並預料會在今早為本港帶來大驟雨及狂風雷暴。市民請提高警惕。

【04:15】天文台發特別天氣提示：與活躍西南氣流相關的強雷雨區正影響珠江口一帶，並可能在未來兩三小時為本港帶來大驟雨及狂風雷暴。市民早上出門前應留意天氣變化。

【04:00】雷暴警告有效時間延長至上午6時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【02:30】天文台發出雷暴警告。

熱帶氣旋蝴蝶6月13日進一步逼近華南沿岸，在尖沙咀海旁，有遊客冒着風雨欣賞維港景色，連雨傘都被吹翻了。（夏家朗攝)

熱帶氣旋蝴蝶6月13日進一步逼近華南沿岸，在尖沙咀海旁，有遊客冒着風雨欣賞維港景色，連雨傘都被吹翻了。（夏家朗攝)

熱帶氣旋蝴蝶6月13日進一步逼近華南沿岸，在尖沙咀海旁，有遊客冒着風雨欣賞維港景色，連雨傘都被吹翻了。（夏家朗攝)

天文台6月17日上午5時50分更新九天天氣預報，料周二大雨過後，將迎來炎熱至酷熱天氣。（天文台圖片）

天文台料周三起再見艷陽 周六夏至32度 下周初日間酷熱

天文台的預測指出，活躍的西南氣流會在今日為華南沿岸帶來大驟雨及雷暴。隨着高空反氣旋逐漸增強，未來數日廣東地區天色好轉及炎熱，但同時受偏南氣流影響，該區仍有幾陣驟雨。

九天天氣預報顯示，由周三（18日）起天氣將好轉，日間短暫時間有陽光，將迎來炎熱至酷熱天氣，市區日間氣溫回升至30度以上，本周後期部分時間有陽光及炎熱，周六（21日）「夏至」市區氣溫料升至32度，到下周日及一（22至23日）日間酷熱，市區料最高達33度。