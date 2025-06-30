天文台：黃色暴雨警告信號凌晨1時10分取消

【明日的天氣／天文台／hko／七一回歸】天文台6月30日深夜23時35分發出特別天氣提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，20分鐘後發出黃色暴雨警告信號。至7月1日凌晨1時10分，天文台取消黃色暴雨警告信號。



7月1日是七一回歸紀念日、香港特別行政區成立28周年，市民可享受一天公眾假期參與七一活動。不過，天氣不似預期，天文台料受廣闊低壓槽及高空擾動影響，7月1日本港大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時部分地區雨勢較大，氣溫介乎26至30度。



天文台6月30日晚上23:30天氣雷達圖像顯示，雷雨帶正覆蓋香港東面。（天文台圖片)

▼7月1日暴雨消息▼



【01:10】黃色暴雨警告信號取消。

【00:05】雷暴警告有效時間延長至凌晨3時。

天文台6月30日晚上截上23:45的一小時雨量分布。（天文台圖片)

圖為天文台截至7月1日凌晨0時10分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼6月30日暴雨消息▼



【23:55】天文台發出黃色暴雨警告信號， 表示香港廣泛地區已經錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續 。

【23:35】短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【20:45】天文台發出雷暴警告，有效時間至7月1日凌晨0時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴

7月1日香港特區成立28周年紀念日前，在栢麗大道掛滿國旗及區旗。

7月1日香港特區成立28周年紀念日前，在栢麗大道掛滿國旗及區旗。

7月1日香港特區成立28周年紀念日前，在栢麗大道掛滿國旗及區旗。

▼6月26日下午為港帶來狂風暴雨▼

