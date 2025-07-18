韋帕颱風｜今日有驟雨狂風雷暴　最高33度　最快晚上掛一號風球

【打風／hko／天文台／颱風／一號風球／ 3號風球／8號風球／移動路徑熱帶氣旋】驟雨及雷暴正影響廣東沿岸。天文台今日（18日）清晨3時40分發出特別天氣提示，稱預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。



天文台今晨指出，位於菲律賓以東的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，並命名為韋帕。按照現時預測，韋帕會在今晚（18日）至明日（19日）初時進入本港800公里範圍，天文台屆時會發出一號戒備信號。



天文台預測，本港今日大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴。日間短暫時間有陽光及酷熱，最高氣溫約33度；吹輕微至和緩西南風。天文台展望，明日天氣仍然酷熱，稍後驟雨增多，風勢逐漸增強。星期日（20日）及星期一（21日）風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止水上活動。隨後一兩日仍有驟雨。



▼7月16日 下午多處高達35度▼



+ 2

周六料掛3號風球 將評估周日需否更高

天文台指出，熱帶氣旋韋帕會在今日大致移向呂宋海峽，隨後進入南海北部並逐漸增強，靠近廣東西部沿岸一帶，但其強度仍存在變數。受韋帕的外圍下沉氣流影響，今明兩日廣東地區持續酷熱，而高溫觸發的雷雨亦會影響該區。

天文台預料，與韋帕相關的強風區及外圍雨帶會逐漸影響本港，星期六稍後至星期一會有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大。天文台會考慮在星期六的日間發出三號強風信號，並視乎韋帕與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在星期日改發更高熱帶氣旋警告信號。

在上午5時，韋帕集結在馬尼拉之東北約480公里，預料向西北移動，時速約22公里。

圖為截至7月18日凌晨2時00分，天文台對韋帕的的預測路徑。（天文台網頁圖片）

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至7月18日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼7月9日及10日逾2.2萬次閃電▼



+ 16

明日至下周六均有驟雨 「大暑」狂風雷暴最高30度

根據天文台九天天氣預報，明日（19日）至下周六（26日）均有驟雨，其中至下周五（25日）均有雷暴。明日部份時間有陽光及酷熱，稍後驟雨較多及有幾陣狂風雷暴，最高34度。下周日及下周一有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，最高29度。

下周二（22日）為二十四節氣「大暑」，料間中有驟雨及狂風雷暴，最高氣溫回升至30度。下周三（23日）至下周五均有幾陣驟雨及雷暴，日間短暫時間有陽光，最高氣溫在31及32度。