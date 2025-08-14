颱風楊柳｜一張圖證天文台一周前已預見終極路徑　勝中台日韓同行

【打風／風球／天文台／hko／明天的天氣／移動路徑／楊柳／颱風】熱帶氣旋楊柳(Podul )周三深夜至周四凌晨（13至14日）由台灣海峽逐步逼近福建南部的漳州並登陸，距離香港東北約400公里。



翻查過去幾日楊柳的移動路徑，由西北太平洋一路大致向西移動，逼近台灣，周三下午在東面台東登陸，再掠過南部的嘉義，進入台灣海峽，最終在福建南部至廣東東部之間二度登陸，採取台東—嘉義—廈門／漳州「航道」移動，即天文台一直堅持的預測移動路徑，其在8月7日發表路徑概率預報圖，幾乎與終極路徑一樣。



相反，內地、台灣、日本及韓國官方氣象機構過去幾日發表的預測移動路徑，曾預測不會正面吹襲台灣，而會掠過沖繩南部宮古島，再登陸福建北部福州至浙江南部一帶。不過到本周日（10日）起，四間機構一點一點將預測移動路徑向南調，移到台灣本島及福建中部，到周二（12日）與天文台看齊。因此這次天文台完勝中台日韓同行，而「秘密武器」是接納AI人工智能的預報結果。



熱帶氣旋楊柳的移動路徑，採取台東—嘉義—廈門／漳州「航道」移動。（天文台圖片）

8月12日晚上各主要官方氣象機構的預測一致預測颱風楊柳會穿過台灣南部台東至台南，在閩粵交界再登陸。(地下天文台圖片)

8月13日晚上颱風楊柳的移動路及各主要官方氣象機構的預測，一致預測楊柳會在閩粵交界再登陸。(地下天文台圖片)

香港天文台今年3月的開放日主題為「攜手縮小預警差距」。(資料圖片)

天文台在8月7日於「天氣隨筆」專欄發表題為《驟雨初歇，雲開見日》文章，提到位於關島以北海域的低壓區已發展為熱帶低氣壓，即後來的楊柳。隨着西北太平洋副熱帶高壓脊的脊軸會在未來數天逐漸北抬，該熱帶氣旋會受高空反氣旋的引導氣流影響採取偏西路徑移動。

然而不同電腦預報模式對該熱帶氣旋的隨後路徑及強度存在分歧。天文台發表的路徑概率預報圖顯示位於關島以北海域的熱帶氣旋會採取偏西方向移動，移向呂宋海峽至台灣一帶，但隨後路徑存在相當變數。

天文台8月7日發表的路徑概率預報圖（不是預測移動路徑圖），顯示最大機率為掠過台灣南部，再於福建南部登陸，而襲港機率介乎20%至30%。台灣中央氣象署、日本氣象廳及韓國氣象廳當時已發表的預測移動路徑圖，顯示趨向移至台灣南部至菲律賓之間的呂宋海峽，大有攻入南海北部之勢。

天文台8月7日發表路徑概率預報圖，預測當時位於關島以北海域、尚未命的熱帶氣旋楊柳將「撞向」台灣的可能性較高，並進入南海東北部，再於粵閩交界二度登陸。（天文台圖片）

8月8日包括天文台在內，各官方氣象機構都將預測移動路徑向北移，轉為瞄準台灣中部；到8月9日中台日韓官方氣象機構更將預測移動路徑再向北移，改為掠過沖繩南部及福建北部至浙江南部，不過天文台「脫隊」，在預測中指「大致移向台灣一帶，但隨後的路徑及強度仍存在變數，較大可能移向福建至廣東東部沿岸一帶」。

天文台8月9日發表路徑概率預報圖，稍為將最大可能移動路指向沖繩南部。(天文台圖片)

天文台本周日（10日）發出預測移動路徑圖，維持「大致移向台灣一帶，但隨後的路徑及強度仍存在變數，較大可能移向福建至廣東東部沿岸一帶」，即傾向掠過台灣南部，而中台日韓的官方氣象機構，已將預測移動路徑向南推，傾向掠過台北一帶。

天文台在周一（11日）作出更明確預測，料「大致移向台灣一帶，隨後靠近廣東東部至福建南部一帶」，比之前稱「較大可能」更明確肯定。在網頁「天氣隨筆」專欄發表題為《與楊柳相關的天氣》的文章，更引用「盤古」人工智能電腦模式預測楊柳有可能於香港以北較近距離掠過，若屆時楊柳仍維持較強強度，本港部分地區的風力可能短暫達烈風程度。

8月11日熱帶氣旋楊柳的預測路徑：「盤古」人工智能電腦模式預測楊柳有可能於香港以北較近距離掠過。（天文台圖片）

到周二（12日）的預報，天文台更明確預測楊柳將「橫過台灣南部，隨後於廣東東部至福建南部一帶再次登陸並減弱 」；中台日韓的官方氣象機構這時也跟進「歸隊」，過去兩日的預測移動路徑幾乎五條線疊在一起了。

位於西北太平洋的熱帶氣旋楊柳（Podul）8月10日保持向西移動，天文台下午2時更新預測移動路圖，料8月13日至14日掠過台灣嘉義市後，再登陸福建南部廈門市，較早上的預測稍為向北移動。(天文台圖片)

位於西北太平洋的熱帶氣旋楊柳（Podul）8月12日保持向西移動，天文台晚上8時更新預測移動路圖，料8月13日至14日掠過台灣南部嘉義市後，再登陸福建南部廈門市。(天文台圖片)

熱帶氣旋楊柳截至8月13日深夜23時的實際移動路徑(實線)及預測路徑,(虛線）。

對比周三深夜23時楊柳實際移動路徑與天文台在上周四（7日）發表的路徑概率預報圖，可見實際路徑與預測最大可能路徑，幾乎一致。

香港天文台。(資料圖片)

中央氣象台8月9日更新熱帶氣旋楊柳預測移動路徑圖，料8月13日掠過台灣北部至沖繩南部。（中央氣象台圖片）

位於西北太平洋的熱帶氣旋楊柳（Podul）8月10日保持向西移動，內地中央氣象台下午2時發放的預測移動路圖，料8月13日至14日掠過台灣台北市後，再登陸福建北部的省會福州市。(中央氣象台圖片)

中央氣象台8月12日大幅修訂熱帶氣旋楊柳（Podul）預測移動路圖，料8月13日至14日掠過台灣南部，再登陸福建南部。（中央氣象台圖片）

台灣中央氣象署8月9日更新熱帶氣旋楊柳預測移動路徑圖，料8月13日掠過台灣北部至沖繩南部。（台灣中央氣象署圖片）

位於西北太平洋的熱帶氣旋楊柳（Podul）8月10日保持向西移動，台灣中央氣象署下午2時發放的預測移動路圖，料8月13日至14日掠過台灣苗栗縣後，再登陸福建中北部的莆田市。(台灣中央氣象署圖片)

台灣中央氣象署8月12日都將熱帶氣旋楊柳（Podul）預測移動路圖南移，料8月13日至14日掠過台灣南部，再登陸福建南部。（台灣中央氣象署圖片）

日本氣象廳圖8月9日更新熱帶氣旋楊柳預測移動路徑圖，料8月13日掠過台灣北部至沖繩南部。（日本氣象廳圖片）

位於西北太平洋的熱帶氣旋楊柳（Pudol）8月10日保持向西移動，日本氣象局當地時間下午3時發放的預測移動路圖，料8月13日至14日從台灣宜蘭縣登陸，，再經新竹縣進入台灣海峽，後登陸福建中北部的莆田市。(日本氣象局圖片)

日本氣象廳8月12日都將熱帶氣旋楊柳（Podul）預測移動路圖南移，料8月13日至14日掠過台灣南部，再登陸福建南部。（日本氣象廳圖片）

韓國氣象局8月9日更新熱帶氣旋楊柳預測移動路徑圖，料8月13日掠過台灣北部至沖繩南部。（韓國氣象局圖片）

位於西北太平洋的熱帶氣旋楊柳（Podul）8月10日保持向西移動，韓國氣象局當地時間下午3時發放的預測移動路圖，料8月13日至14日從台灣宜蘭縣登陸，再經新竹縣進入台灣海峽，後登陸福建中北部的莆田市。(韓國氣象局圖片)