打風？天文台料廣闊低壓區日內可能成熱帶氣旋　AI預測路徑似劍魚

【打風／天文台／HKO／熱帶低氣壓／移動路徑】天文台今日（27日）指出，現時位於呂宋附近的廣闊低壓區在未來兩三日可能發展為熱帶氣旋，並移向海南島及其以南海域，但其強度存在變數。預料在該低壓系統與中國東南部的高壓脊共同影響下，本周後期南海北部及華南沿岸風勢頗大，天氣不穩定，海有湧浪。



九天天氣預報顯示，周四稍後至周六初時（28至30日)吹東至東北風，離岸及高風地風力間中6達級，即吹強風，為3號風球風力。



AI人工智能預報模式風烏今日預測該熱帶氣旋形成後，將在本周後期在在本港以南至西南600至700公里外掠過，移動路徑與熱帶氣旋「劍魚」相似，不過有關預測未經天文台科學主任人手調整。



▼8月22日 天晴酷熱天文台發酷熱天氣警告▼



8月22日高空反氣旋影響華南沿岸，本港市區天晴酷熱，中午啟德車站廣場烈日當頭，行經市民都開傘遮蔭。（梁鵬威攝）

8月22日高空反氣旋影響華南沿岸，本港市區天晴酷熱，中午啟德車站廣場烈日當頭，行經市民都開傘遮蔭。（梁鵬威攝）

8月22日高空反氣旋影響華南沿岸，本港市區天晴酷熱，中午啟德車站廣場烈日當頭，行經市民都開傘遮蔭。（梁鵬威攝）

+ 2

明天的天氣：有驟雨、雷暴及狂風 雨勢有時頗大

酷熱天氣警告現正生效，天文台預測下午部分時間有陽光及酷熱，吹輕微至和緩東至東北風。

高空擾動正為南海東北部帶來大驟雨及雷暴，天文台表示，高空擾動會在明日（28日，星期四）為廣東沿岸及其以南海域帶來大驟雨及狂風雷暴，預測明日吹東至東北風4級，稍後5級，離岸及高地間中6級；多雲，有驟雨、雷暴及狂風，雨勢有時頗大，海有湧浪。

▼8月14日早上 天文台在返工時間發出黑色暴雨警告▼



+ 6

周五至周六初時離岸及高地風力間中達6級

天文台指受該潛在低壓系統與中國東南部高壓脊的共同影響，未來一兩日南海北部及華南沿岸風勢頗大，有驟雨及狂風雷暴，海有湧浪。

九天天氣預報顯示，預測周五（29日）吹東風4至5級，離岸及高地間中6級；大致多雲，間中有驟雨、雷暴及狂風，海有湧浪，稍後驟雨逐漸減少。周六（30日）吹東風4至5級，初時高地間中6級；部分時間有陽光，有幾陣驟雨。

天文台8月28日上午11時半更新九天天氣預報，料周四至周六有驟雨及狂風雷暴。（天文台圖片）

開學日天氣：初時驟雨較多 日間短暫時間有陽光

天文台指隨着該低壓系統遠離，周末期間廣東沿岸天色稍為好轉；而另一個高空擾動會在下周初為廣東沿岸帶來驟，預測9月1日開學日吹東至東南風4級，初時離岸間中5級；大致多雲，有幾陣驟雨，初時驟雨較多，日間短暫時間有陽光。

▼AI人工智能預報模式風烏8月27日對南海中北部廣闊低壓區的預測▼



廣闊低壓區8月27日早上已會進入南海中北部。AI人工智能預報模式風烏8月27日的預測，料將發展成熱帶氣旋，在本港以南600至700公里外掠過，移動路徑與熱帶氣旋「劍魚」相似。圖為預測8月28日14:00情況。（天文台地球天氣網頁圖片）

廣闊低壓區8月27日早上已會進入南海中北部。AI人工智能預報模式風烏8月27日的預測，料將發展成熱帶氣旋，在本港以南600至700公里外掠過，移動路徑與熱帶氣旋「劍魚」相似。圖為預測8月29日02:00情況。（天文台地球天氣網頁圖片）

廣闊低壓區8月27日早上已會進入南海中北部。AI人工智能預報模式風烏8月27日的預測，料將發展成熱帶氣旋，在本港以南600至700公里外掠過，移動路徑與熱帶氣旋「劍魚」相似。圖為預測8月29日14:00情況。（天文台地球天氣網頁圖片）

廣闊低壓區8月27日早上已會進入南海中北部。AI人工智能預報模式風烏8月27日的預測，料將發展成熱帶氣旋，在本港以南600至700公里外掠過，移動路徑與熱帶氣旋「劍魚」相似。圖為預測8月30日14:00情況。（天文台地球天氣網頁圖片）

天文台指現時位於呂宋以西的廣闊低壓區會在今明兩日逐漸發展為熱帶氣旋，並移向海南島及其以南海域，但其強度存在變數。

根據天文台地球天氣網頁顯示的今日預測，大致可分為三種。

AI人工智能預報模式風烏料將發展成熱帶氣旋，在本港以南至西南600至700公里外掠過，移動路徑與熱帶氣旋「劍魚」相似。

AI人工智能預報模式盤古料可能發成較弱的低壓系統，在本港以西南約700公里掠過，但本港風力仍會較大。

AI人工智能預報模式伏羲和AIFS、以及歐洲中期預報中心ECMWF傳統電腦預報模式，都料維持廣闊低壓區，但本港風力仍會較大。

▼AI人工智能預報模式盤古8月27日對南海中北部廣闊低壓區的預測▼



▼AI人工智能預報模式伏羲8月27日對南海中北部廣闊低壓區的預測▼



▼AI人工智能預報模式AIFS在8月27日對南海中北部廣闊低壓區的預測▼



▼歐洲中期預報中心ECMWF在8月27日對南海中北部廣闊低壓區的預測▼

