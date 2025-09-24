打風｜西北太平洋熱帶氣旋漸發展　料升級熱帶風暴命名「博羅依」

【打風／風球／天文台／hko／移動路徑／颱風】超強颱風「樺加沙」吹襲香港還未完，天文台指西北太平洋昨日（23日）又有一個熱帶氣旋雛型——熱帶低氣壓形成，在今（24日）明（25日）兩日逐漸發展。



天文台預測移動路徑圖顯示，該熱帶低氣壓將逐漸增強成熱帶風暴，其後橫過菲律賓呂宋島南部，並進入南海中部，隨後有較大可能移向海南島及其以南海域，料在本港800公里外擦過，不會構成威脅。



圖為截至9月23日晚上8時00分，天文台對西北太平洋的熱帶氣旋的預測路徑。（天文台網頁圖片）

▼9月23日 超強颱風樺加沙襲港▼



+ 7

根據天文台預測，該熱帶氣旋會在今晚8時前達到熱帶風暴級別，中心附近最高持續風速為每小時75公里，料成為今年第20號颱風「博羅依」（Bualoi，泰國提名名稱，一種椰準汁丸子甜品）。

據台灣中央氣象署稱，於昨晚8時，該熱帶低氣壓中心位置在北緯10.2度，東經134.5度，以每小時20公里速度，向西南進行。台灣氣象專家估計，該熱帶氣旋路徑將通過菲律賓，朝海南島前進，但指超過五天的預報變動度大、不確定性較高。

料本港800公里外擦過 朝海南島前進

本港天文台表示，截至昨晚8時，該熱帶低氣壓距離香港之東南偏東約2,520公里，中心附近最高持續風速為每小時55公里，料其風力將持續增加。

至27日晚上8時前，在本港800公里外擦過，屆時中心附近最高持續風速每小時85公里。至28日晚8時前，該熱帶氣旋將接近海南島一帶，屆時將達強烈熱帶風暴級別，中心附近最高持續風速達每小時105公里。