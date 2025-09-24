颱風樺加沙｜未來兩三小時最近　沿岸將增水2至3米料中午前後最高

【天氣預報／打風／天文台／HKO／風球／颱風／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa／8號風球／10號風球】超強颱風樺加沙接近本港，天文台於今日（9月24日）凌晨2時40分發出十號颶風信號，及會維持一段時間。天文台預測，本港今日（9月23日） 吹暴風至颶風程度東北風，早上漸轉吹東南風，晚上風勢逐漸減弱，海有極巨浪及湧浪。密雲，有頻密狂風大驟雨和雷暴，並有顯著風暴潮，氣溫介乎24至27度。天文台展望，明日（25日）風勢進一步減弱，初時雨勢仍然頗大 。隨後一兩日天氣逐漸好轉。



▼9月23日晚上 樺加沙進入本港200公里範圍▼



+ 7

今日天氣持續惡劣 有頻密狂風大驟雨及雷暴

天文台於5時45分的特別天氣提示稱，按照現時預測，樺加沙會在未來兩三小時最接近本港，在本港南面100公里左右掠過。樺加沙環流廣闊，預料其颶風區會繼續影響本港南部地區，市民需保持高度警覺並留意破壞性的風力。

本港今早會由吹東北風逐漸轉為吹東南風，原本受遮蔽的地方可能會變得當風。本港今日天氣會持續惡劣，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有極巨浪及湧浪，岸邊會出現越堤浪，東面及南面的海岸尤其顯著，市民應遠離岸邊及停止水上活動。

圖為截至9月24日清晨6時00分，天文台對樺加沙的預測路徑。（天文台網頁圖片）

吐露港水位海圖基準面以上約5米

受顯著風暴潮影響，預計本港今日沿岸增水約2至3米，水位會在中午前後達至最高，普遍可達海圖基準面以上約4米，而吐露港水位更可能高達海圖基準面以上5米左右。

在過去一小時，橫瀾島、大老山及香港航海學校分別錄得的最高持續風速為每小時138、130及112公里，最高陣風分別超過每小時163、186及195公里。

圖為截至9月22日清晨6時00分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月24日清晨4時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周四有狂風驟雨及雷暴 初時雨勢頗大

天文台的九天天氣預報顯示，明日（25日）多雲，有狂風驟雨及雷暴，初時雨勢頗大，料介乎25至29度。周五（26日）仍大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，最高氣溫回升至31度。周六（27日）部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，最高32度。

下周日（28日）及下周一（29日）均大致多雲及有驟雨。下周二（30日）至下周四（10月2日）均短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。其中下周二及下周三（10月1日）料介乎27至32度，下周四（10月2日）最高31度。