颱風樺加沙｜佐敦10米高大樹塌下壓馬路　小紅書男︰好恐怖

【颱風／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風樺加沙靠近廣東沿岸，本港風勢增強，天文台今日（24日）凌晨1時40分改發9號風球，再於2時40分改發10號風球（十號颶風信號），為今年第二次，天文台更於2時45分發出黃色暴雨警告信號。



受到強風影響，本港多處發生塌樹事故，包括佐敦覺士道和柯士甸道交界，就現場所見，1棵大約10米高、1米直徑大樹塌下，壓在行車路上。有網民在小紅書上載佐敦覺士道和柯士甸道交界塌樹情況，一把男聲用普通話驚呼「樹倒了」、「好恐怖」、「千萬不要出門」，相信他在家中拍攝，片中可見，警員到場了解。



1棵大約10米高、1米直徑大樹塌下，壓在行車路上

片中可見，警員到場了解。（小紅書影片截圖）