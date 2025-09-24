颱風樺加沙｜旺角夾公仔機店受強風吹襲　捲閘被毀　夾公仔機飛出

【颱風／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】受到超強颱風樺加沙的影響，天文台今日（24日）凌晨2時40分改發10號風球（十號颶風信號），同日凌晨2時45分發出黃色暴雨警告信號。



本港多處地方都有強風暴雨，旺角亞皆老街和洗衣街交界一間夾公仔機店舖懷疑受到強風吹襲，捲閘被吹毀，店內一片凌亂，其中一部夾公仔機更被吹到飛出對開行人路。



旺角亞皆老街和洗衣街交界一間夾公仔機店舖懷疑受到強風吹襲，捲閘被吹毀，店內一片凌亂，其中一部夾公仔機更被吹到跌落對開行人路。（陳永武攝）

