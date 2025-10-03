打風麥德姆｜天文台今晚或發一號風球　內地港澳同料升級強颱風

【打風／天文台／中秋節天氣／颱風／熱帶氣旋／颱風移動路徑／風球／麥德姆】熱帶氣旋麥德姆（MATMO）已增強為強烈熱帶風暴，天文台今早（3日）表示，麥德姆會在今日橫過呂宋，稍後進入本港800公里範圍內，天文台會考慮在今晚發出一號戒備信號。天文台預測麥德姆周日（5日，迎月)早上廣東西部雷州半島登陸，期間會增強為強颱風，在本港西南約350公里掠過。



除了天文台預測麥德姆登周日會升級強颱風外，內地中央氣象台及澳門氣象局今日都作出同樣預測。



天文台預測麥德姆會逐漸增強，其強度存在變數，受其影響，明日（4日）稍後至周日華南沿岸風勢頗大，有狂風驟雨，海有大浪及湧浪；明日稍後至周日風力5至6級，達3號風球風力，周日初時離岸及高地風力間中8級。



熱帶氣旋麥德姆10月3日橫過菲律賓呂宋，預測晚上進入南中國海中北部，環流十分大。（天文台圖片）

熱帶氣旋麥德姆10月2日深夜增強為強烈熱帶風暴，10月3日橫過菲律賓呂宋，預測晚上進入南中國海中北部，結構料會重整。（Tropical Tidbits網站圖片）

強烈熱帶風暴麥德姆10月3日8時集結在香港之東南約1,100公里，中心附近最高持續風速每小時110公里。（天文台圖片)

天文台10月3日8時發布強烈熱帶風暴麥德姆預測的位置和強度。（天文台圖片）

料麥德姆明傍晚移至本港以南約400公里 後強颱風西南350公里掠過

在上午10時，強烈熱帶風暴麥德姆集結在香港之東南約1,050公里／菲律賓馬尼拉之東北偏北約250公里，中心附近最高持續風速每小時110公里，預料向西北偏西移動，時速約25公里，橫過呂宋。

按照天文台預測移動路圖，麥德姆今日下午進入本港東南800公里範圍，其後續向西北偏西移動並持續增強至颱風，明早8時中心附近最高持續風速每小時130公里，至傍晚移至本港以南約400公里，其後向西北移動往廣東西部至海南島東部一帶，周日早上雷州半島登陸，期間會增強為強颱風，在本港西南約350公里掠過，比之前預略為偏西50公里。

熱帶氣旋「麥德姆」將在中秋節前逼近廣東西部。內地中央氣象台10月3日上午9時更新的預測移動路徑圖顯示，預測其強度最達強颱風級，10月5日在雷州半島登陸。（中央氣象台圖片）

熱帶氣旋「麥德姆」將在中秋節前逼近廣東西部。澳門氣象局10月3日上午8時更新的預測移動路徑圖顯示，預測其強度最達強颱風級，10月5日在雷州半島登陸。（澳門氣象局圖片）

中央氣象台、澳門氣象局也預測麥德姆登陸前達強颱風級

天文台預測麥德姆登陸前最強會達到強颱風級別，周日（5日)早上中心附近最高持續風速每小時155公里，比之前預測時速達175公里為低。內地中央氣象台今早也上調預測，料麥德姆周日早上中心風力會達每小時162公里（每秒45米）。澳門氣象局也預測麥德姆登陸前達強颱風級，在其西南約300公里掠過。

台灣中央氣象署、日本氣象廳及韓國氣象廳維持預測麥德姆頂峰為颱風。

熱帶氣旋「麥德姆」將在中秋節前逼近廣東西部。台灣中央氣象署10月3日上午8時更新的預測移動路徑圖顯示，預測其風力最高達颱風級，10月5日在雷州半島登陸。（台灣中央氣象署圖片）

熱帶氣旋「麥德姆」將在中秋節前逼近廣東西部。日本氣象廳10月3日上午9時50分更新的預測移動路徑圖顯示，預測其風力最高達颱風級，10月5日在雷州半島登陸。（日本氣象廳圖片）

熱帶氣旋「麥德姆」將在中秋節前逼近廣東西部。韓國氣象廳10月3日上午8時更新的預測移動路徑圖顯示，預測其風力最高達颱風級，10月5日在雷州半島登陸。（韓國氣象廳圖片）

澳門將發出一號風球 周日正值天文大潮或低窪地區受風暴潮影響

澳門氣象局今早表示，預測麥德姆今晚(3日)晚間至明日(4日)初時進入澳門800公里範圍，屆時將發出一號風球。按現時預測路徑，該熱帶氣旋移動速度較快，大致趨向廣東西岸至海南島一帶，周日(5日)最接近澳門，有機會增強至颱風或以上級別。

澳門氣象局表示，預測周六晚間至周日風勢會顯著增強，間中有大驟雨；由於周日早上正值天文大潮，視乎該熱帶氣旋路徑及強度變化，不排除部份低窪地區可能受風暴潮影響。

明天的天氣：日間酷熱 稍後有幾陣狂風驟雨及雷暴

隨着麥德姆靠近廣東沿岸，周末期間華南沿岸風勢頗大，海有大浪及湧浪。天文台預測明日（4日）吹東北風3級，漸轉5至6級；大致天晴，日間酷熱，氣溫最高33度，稍後漸轉多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。

周日初時離岸及高地風力間中8級 海有大浪及湧浪

到星期日（5日，迎月）天氣更差，預測吹東至東南風5至6級，初時離岸及高地間中8級；大致多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴，初時驟雨較多，海有大浪及湧浪。。

天文台10月3日上午11時半更新香港九天天氣預報，料受熱帶氣旋麥德姆影響，4日稍後至5日華南沿岸風勢頗大，有狂風驟雨，海有大浪及湧浪。(天文台圖片)

中秋節天氣：大致多雲 有幾陣驟雨 日間部分時間有陽光

天文台預測隨著麥德姆遠離及逐漸消散，中秋節（6日，下周一)及翌日(7日，追月）廣東沿岸天色好轉，但與高空擾動相關的驟雨仍會影響該區，市民要等雲隙賞月。

天文台料中秋節日吹東至東南風3至4級，初時離岸間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間部分時間有陽光；「追月」日吹東至東北風2至3級，部分時間有陽光，日間酷熱，稍後局部地區有驟雨。

天文台預料高空反氣旋會在下周中後期覆蓋華南，同時一道廣闊低壓槽會為南海中北部帶來幾陣驟雨。

