中秋前打風｜麥德姆明入港800公里　天文台：考慮明晚發一號風球

【打風／天文台／中秋節天氣／颱風／熱帶氣旋／移動路徑／風球／麥德姆】天文台今早（2日）指出熱帶氣旋麥德姆會橫過呂宋並進入南海中北部，隨後大致移向廣東西部沿岸至海南島東部一帶，預測麥德姆周五（3日，明日)稍後進入香港之東南800公里範圍，天文台會考慮在明晚發出一號戒備信號，並會視乎麥德姆與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在星期六（4日）日間改發更高熱帶氣旋警告信號。



天文台預測麥德姆續向西北移動，周日（5日）升級強颱風，在本港西南約300公里掠過，中心附近最高持續風速增至每小時165公里。



天文台預測華南沿岸周末風勢頗大及有狂風驟雨，海有大浪及湧浪。天文台在今早11時半更新的九天天氣預報中，調高風力預測，料周六（4日）稍後及周日（5日，迎月）普遍先吹東北風5至6級，後轉吹東至東南風5至6級，周日初時離岸及高地間中8級。6及7級為強風，即3號風球風力，可見發3號風球的可能性提高。8及9級為烈風，即8號風球風力。



位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓10月2日早上增強為熱帶風暴並命名為「麥德姆」(右下角），預測在2及3日移近呂宋一帶並逐漸增強。（天文台圖片）

位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓10月2日增強為熱帶風暴並命名為「麥德姆」，其結構仍較鬆散，隨着未來數日持續增強，料將出現風眼。（Tropical Tidbits圖片）

天文台審視3條件決定周六日間是否改發3號風球

位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓今早（2日）增強為熱帶風暴並命名為「麥德姆」（Matmo，美國提供名稱，意思指大雨）。

天文台中午表示，麥德姆會在明日（3日）橫過呂宋，並在稍後進入本港800公里範圍內，會考慮在明晚發出一號戒備信號。按照現時預測，麥德姆會在週末期間大致移向廣東西部沿岸至海南島東部一帶並逐漸增強。

天文台會視乎麥德姆與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在星期六日間改發更高熱帶氣旋警告信號，即3號風球。市民請密切留意天文台的最新天氣消息。

位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓10月2日早上增強為熱帶風暴並命名為「麥德姆」，早上8時集結在香港之東南偏東約1,620公里），天文台預測周未將靠近廣東西部，並增強為強颱風。（天文台圖片）

預測明日強烈熱帶風暴級進入香港之東南800公里範圍內

天文台今早8時更新「麥德姆」預測移動路徑圖，中心附近最高持續風速每小時65公里。在中午12時，麥德姆集結在香港之東南偏東約1,540公里／菲律賓馬尼拉以東約610公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，在今明兩日（2日及3日）移近呂宋一帶並逐漸增強。

天文台預測麥德姆明早增強為強烈熱帶風暴，在早上8時中心附近最高持續風速增至每小時110公里，其後將橫過菲律賓呂宋島北部，晚間進入南中國海、即香港之東南800公里範圍內。

天文台10月2日上午8時更新熱帶氣旋預測的位置和強度。(天文台圖片）

周六颱風級入本港400公里範圍 周日強颱風級在港西南300公里掠過

路徑圖顯示，麥德姆將續向西北移動，並增強為颱風，周六（4日)早上8時中心附近最高持續風速增至每小時140公里，日間進入本港以南400公里範圍內。

其後料續向西北偏西移動，周日（5日）升級強颱風，在本港西南約300公里掠過，早上8時中心附近最高持續風速增至每小時165公里。天文台預測麥德姆周日下午至晚上登陸廣東西部雷州半島雷州市，此前預測其登陸前，中心附近最高持續風速增至每小時175公里。

位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓10月2日早上增強為熱帶風暴並命名為「麥德姆」，中央氣象台預測周未將靠近廣東西部，並增強為颱風，在10月5日雷州半島登陸。（中央氣象台圖片）

位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓10月2日早上增強為熱帶風暴並命名為「麥德姆」，台灣中央氣象署預測周未將靠近廣東西部，並增強為颱風，在10月5日雷州半島登陸。（台灣中央氣象署圖片）

內地台灣日韓料麥德姆最高達颱風級 獨天文台料達強颱風級

內地中央氣象台、台灣中央氣象署、日本氣象廳及韓國氣象廳的預測路徑與天文台差不多一致，差異在於麥德姆最強級別，四個機構均料麥德姆最高達颱風級，只有天文台預測會增強至強颱風級。

位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓10月2日早上增強為熱帶風暴並命名為「麥德姆」，日本氣象廳預測周未將靠近廣東西部，並增強為颱風，在10月5日雷州半島登陸。（日本氣象廳圖片）

位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓10月2日早上增強為熱帶風暴並命名為「麥德姆」，韓國氣象廳預測周未將靠近廣東西部，並增強為颱風，在10月5日雷州半島登陸。（韓國氣象廳圖片）

明天的天氣：大致天晴酷熱 局部地區有驟雨

天文台表示，高空反氣旋會在明日( 3日)為華南帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，市區氣溫介乎28至33度，吹東風3級，大致天晴，但局部地區有驟雨。

預測周六漸轉吹5至6級東北風 稍後有幾陣狂風驟雨及雷暴

天文台指出，周末期間華南沿岸會受到熱帶氣旋影響，風勢頗大及有狂風驟雨，海有大浪及湧浪。天文台預測周六（4日）天氣變化大，吹東北風3級，漸轉5至6級；部分時間有陽光，日間酷熱，最高33度，稍後有幾陣狂風驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。

天文台10月2日上午11時半更新九天天氣預報，預測10月4日稍後至5日天氣受到熱帶氣旋麥德姆影響。(天文台圖片)

料周日初時離岸及高地風力間中8級 初時驟雨較多

天文台預測星期日（5日）「迎月」天氣更差，預測吹東至東南風5至6級，初時離岸及高地間中8級；大致多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴，初時驟雨較多，海有大浪及湧浪。

6及7級為強風，即3號風球風力；8及9級為烈風，即8號風球風力。

中秋節或「追月」晚上在雲隙中觀賞到月亮

天文台表示，隨着下周初麥德姆遠離及逐漸消散，中秋節（6日)及翌日「追月」(7日）廣東沿岸天色好轉，但與高空擾動相關的驟雨仍會影響該區，預測中秋節吹東至東南風3至4級，日間短暫時間有陽光，大致多雲，有幾陣驟雨；「追月」日吹東至東北風3級，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。

天文台科學主任日前在網頁「天氣隨筆」發表題為《月會圓．風未完》文章提到，市民仍有機會於中秋節或「追月」晚上在雲隙中觀賞到月亮，而月出、月上中天、月落及滿月的時間可參考天文台早前公布的「中秋節賞月錦囊」。

